Autotesty zamiast kwarantanny: można uniknąć izolacji po kontakcie z zarażonym koronawirusem

Poza tym, że w Norwegii przestaje obowiązywać kwarantanna wjazdowa, norweski rząd ogłosił również zmiany zasad tzw. kwarantanny infekcji. Dotyczą one „kontaktów osoby zarażonej. Od teraz 10-dniową izolację można zastąpić codziennymi badaniami członków gospodarstwa domowego i innych bliskich osób.

– Bardzo wiele osób jest teraz poddanych kwarantannie. Sytuacja epidemiczna doprowadziła do krytycznej potrzeby dostosowania zarówno priorytetów, jak i strategii testowania [na koronawirusa – przyp. red.], przepisów dotyczących kwarantanny (...) – mówi cytowana w rządowym komunikacie minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol. Minister podkreśliła, że przejście na system testowy w celu zastąpienia kwarantanny to sprawa pilna.

Teraz, zamiast odbywać 10-dniową kwarantannę po ostatnim bliskim kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem, można wykonywać testy codziennie przez 5 dni. Członkowie gospodarstwa domowego i bliskie osoby, które nie mogą zachować dystansu od chorego na covid-19 w okresie izolacji, mogą zastąpić kwarantannę codziennym testowaniem przez 11 dni (6 dni w okresie izolacji osoby zakażonej + 5 dni później). Dotyczy to również dzieci. Testy do samodzielnego wykonywania zamiast kwarantanny mają być zapewniane przez gminę bezpłatnie.

Ponadto rząd ogłosił 21 stycznia, że osoby, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy przyjęły trzecią dawkę szczepionki przeciwko covid-19 lub dwie dawki preparatu i przeszły infekcję koronawirusową, mogą uniknąć wykonania potwierdzającego testu PCR. Oznacza to, że jeśli samodzielnie wykonają one test na obecność koronawirusa i jego wynik okaże się pozytywny, nie muszą po tym udawać się do stacji testowej na dodatkowe badanie.