Atak zimy w Norwegii. Rekordy zimna i ostrzeżenie przed chaosem na drogach

Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed opadami śniegu w części kraju. Drogowcy apelują m.in. o ostrożność na drogach. W niektórych miejscowościach ustanowiono listopadowe rekordy zimna.

W piątek, 22 listopada mróz powitał m.in. mieszkańców Vestland. W Åsane (Bergen) odnotowano -17 stopni Celsjusza. Do 9:00 listopadowe rekordy mrozu zmierzyły stacje pogodowe w: – Fet i Eidfjord (Vestland): -19,9 stopni Celsjusza, – Sirdal (Agder): -17,7 stopni Celsjusza, – Sogndal Lufthamn (Vestland): -16,1 stopni Celsjusza. W Bergen odnotowano wysoką amplitudę, sięgającą 15-16 stopni. Jak wyjaśniają meteorolodzy, w okolicy miasta zmierzyły się ciepłe i zimne masy powietrza. W efekcie, zimno opadło w najniższych punktach gminy, przez co mieszkańcy Åsane odczuwali -17 stopni Celsjusza, a mieszkający w centrum okolice 0 stopni.

Korki, zamknięte drogi i chaos na trasach

22 listopada część dróg w północnej części kraju pozostawała zamknięta z powodu burzy śnieżnej. Meteorolodzy prognozowali w czwartek, że w Troms oraz Finnmark spadnie 30-40 centymetrów śniegu. Miejscami pokrywa białego puchu może sięgać 60 centymetrów. Ruch nie odbywał się na części tras Fv888, Fv894 oraz E69. W Vestland zawieszono wybrane połączenia promowe.



W zależności od lokalizacji, do końca dnia lub do końca weekendu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed opadami śniegu w Trøndelag, Rogaland, Vestland, Troms, Finnmark, a także Møre og Romsdal i Nordfjord. Choć opady występują zarówno na północy, jak i południowym-zachodzie, sytuacja pogodowa nie należy do zwyczajnych. Tradycyjnie zimniejsza północ Norwegii pozostaje o blisko 20 stopni Celsjusza cieplejsza od wybranych regionów pozostałej części kraju fiordów.