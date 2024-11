Atak zimy i... deszczu w Norwegii. Na drogach może być niebezpiecznie

Opady w połączeniu z ujemnymi temperaturami to gotowy scenariusz na chaos na drogach. Fot. Clemensfranz (wikimedia.com/commons); Na zdjęciu: droga E6 w Kirkenes.

Norwegia przygotowuje się na zimowe warunki. Zmianę odczują przede wszystkim mieszkańcy regionów Troms i Finnmark, gdzie meteorolodzy zapowiadają intensywne opady śniegu oraz silne podmuchy wiatru. Południe kraju może liczyć na łagodniejsze warunki, choć nie obędzie się bez problemów.

Według prognoz Instytutu Meteorologicznego, w Troms oraz Finnmark już w piątek pojawią się silne podmuchy wiatru, osiągające prędkość do 33 m/s. Wydano żółte ostrzeżenie przed silnym wiatrem i śliskimi drogami, co może powodować trudne warunki na drogach. Siri Wiberg, dyżurna meteorolog, zaznacza, że oprócz śniegu mogą wystąpić opady deszczu i śniegu z deszczem, co dodatkowo utrudni sytuację na drogach.



Mieszkańcy zachodnich regionów muszą przygotować się na deszcz, zwłaszcza nocą z piątku na sobotę. Wschodnia Norwegia pozostanie jednak w lepszej sytuacji – prognozowane są tam tylko niewielkie opady. Według meteorologów, mieszkańcy południa mogą liczyć na spokojny weekend z umiarkowanymi temperaturami i niewielką ilością deszczu.