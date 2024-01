Aresztowano psychofana rodziny królewskiej. Miał broń, chciał poślubić norweską księżniczkę

Norweskie służby aresztowały 40-letniego Amerykanina. Mężczyzna wwiózł nielegalnie do Norwegii kilka sztuk broni. W jego bagażu znaleziono także notatnik z adresami zamieszkania członków norweskiej rodziny królewskiej.

Zatrzymany wylądował w środę, 10 stycznia na lotnisku Gardermoen. Wyjaśnił wtedy celnikom, że oczekuje na specjalny bagaż z bronią, na którą nie ma pozwolenia. Przesyłka dotarła do niego dzień później. Tego samego dnia aresztowała go norweska policja. Miał ze sobą 250 kg bagażu podzielonego na 17 paczek. Jak tłumaczył służbom, chciał zatrudnić się w norweskim rolnictwie. Doświadczenie w branży miał zdobyć podczas mieszkania w Stanach Zjednoczonych.



W trakcie przeszukania, w bagażu 40-latka znaleziono broń czarnoprochową oraz Remington 6 mm. Jak wyjawił mediom obrońca mężczyzny, Amerykanin przywiózł ze sobą także amunicję. Nie pasowała jednak do znalezionych egzemplarzy. Mężczyzna przyznał się do złamania prawa i dodał, że chce wystąpić o odpowiednie pozwolenie na posiadanie broni.