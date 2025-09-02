Apel w czasie kampanii wyborczej: czas na debatę o eutanazji

Eutanazję popiera większość norweskiego społeczeństwa. Mimo to, politycy niechętnie podejmują ten temat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

W czasie kampanii wyborczej grupa przedstawicieli środowisk naukowych i społecznych wezwała do natychmiastowego rozpoczęcia prac nad analizą dotyczącą legalizacji dødshjelp (pomocy w umieraniu) w Norwegii. Jak podaje VG, apel został podpisany m.in. przez profesora filozofii Ole Martina Moena, profesor prawa Anne Kjersti Befring, polityka FrP Carla I. Hagena oraz Dagfinn Høybråtena, byłego ministra zdrowia.

Według danych przytoczonych przez VG, trzy na cztery osoby w Norwegii są za dopuszczeniem eutanazji w określonych przypadkach. Poparcie występuje wśród wyborców wszystkich partii z wyjątkiem Partii Chrześcijańskich Demokratów. Obecnie tylko Partia Postępu (FrP) opowiada się za legalizacją, a liberałowie domagają się przeprowadzenia oficjalnej analizy.



Sygnatariusze apelu zaznaczają, że politycy w tym przypadku nie kierują się opinią społeczną, mimo że w innych sprawach często podążają za preferencjami wyborców.

Większość pielęgniarek chce zmian VG przypomina, że stanowiska środowisk medycznych są zróżnicowane. W 2016 roku ponad 30 proc. lekarzy było częściowo za dopuszczeniem „aktywnej eutanazji” w sytuacji nieuleczalnej choroby z krótką prognozą życia. Mimo tego kodeks etyczny lekarzy nadal zakazuje eutanazji i wspomaganego samobójstwa.



W 2023 roku grupa lekarzy apelowała o neutralne stanowisko środowiska, lecz wniosek nie został przyjęty. Badanie z tego samego roku wykazało, że 56 proc. pielęgniarek popiera w różnym stopniu możliwość asystowanego samobójstwa w przypadku śmiertelnej choroby.

Próby wprowadzenia eutanazji w Norwegii zawsze spotykają się z negatywnym odbiorem parlamentarzystów.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norwegia jak Dania i USA? Sygnatariusze apelu powołują się także na doświadczenia innych państw. W Danii rząd powołał Komitet ds. bardziej godnej śmierci, który zalecił legalizację eutanazji po przeprowadzeniu szerokich analiz. W Oregonie w USA prawo zezwala na tę praktykę od 1997 roku, a w 2023 roku stanowiła ona 0,8 proc. wszystkich zgonów.



Najczęstszymi powodami decyzji pacjentów były utrata autonomii (92 proc.), brak możliwości uczestniczenia w aktywnościach dających jakość życia (88 proc.) oraz utrata godności (64 proc.). Ponad 80 proc. osób, które skorzystały z takiej możliwości, miało 65 lat lub więcej, a średni wiek wyniósł 75 lat.