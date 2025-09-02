Apel w czasie kampanii wyborczej: czas na debatę o eutanazji
02 września 2025 14:34
Eutanazję popiera większość norweskiego społeczeństwa. Mimo to, politycy niechętnie podejmują ten temat. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Sygnatariusze apelu zaznaczają, że politycy w tym przypadku nie kierują się opinią społeczną, mimo że w innych sprawach często podążają za preferencjami wyborców.
Większość pielęgniarek chce zmian
W 2023 roku grupa lekarzy apelowała o neutralne stanowisko środowiska, lecz wniosek nie został przyjęty. Badanie z tego samego roku wykazało, że 56 proc. pielęgniarek popiera w różnym stopniu możliwość asystowanego samobójstwa w przypadku śmiertelnej choroby.
Próby wprowadzenia eutanazji w Norwegii zawsze spotykają się z negatywnym odbiorem parlamentarzystów.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Norwegia jak Dania i USA?
Najczęstszymi powodami decyzji pacjentów były utrata autonomii (92 proc.), brak możliwości uczestniczenia w aktywnościach dających jakość życia (88 proc.) oraz utrata godności (64 proc.). Ponad 80 proc. osób, które skorzystały z takiej możliwości, miało 65 lat lub więcej, a średni wiek wyniósł 75 lat.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz