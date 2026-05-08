Aktualizacja ws. hantawirusa na statku wycieczkowym. Ryzyko dla mieszkańców Europy oceniane jako bardzo niskie

Europejskie i międzynarodowe instytucje zdrowia publicznego nadal monitorują ognisko hantawirusa wykryte na pokładzie holenderskiego statku wycieczkowego Hondius.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Jak informuje ECDC, wirus został zidentyfikowany jako Andes hantavirus — wariant występujący głównie w Ameryce Północnej i Południowej.

Siedem osób z objawami, trzy zgony Według najnowszych danych ECDC, na 7 maja objawy choroby wystąpiły u siedmiu osób. Trzy osoby zmarły.

Reklama

U części chorych doszło do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia, w tym zapalenia płuc, ostrej niewydolności oddechowej i wstrząsu.

Instytucje uspokajają: ryzyko jest bardzo niskie ECDC podkreśla, że obecnie ryzyko dla ogółu mieszkańców UE/EOG oceniane jest jako bardzo niskie.

Andes hantavirus może w rzadkich przypadkach przenosić się między ludźmi, ale — jak wskazują ECDC i RIVM — wymaga to zwykle bardzo bliskiego i długotrwałego kontaktu.

Jak dochodzi do zakażenia? Główną drogą zakażenia hantawirusami pozostaje kontakt z wydalinami zakażonych gryzoni, np. przez wdychanie skażonego pyłu.

Dlatego zalecenia profilaktyczne dotyczą przede wszystkim unikania kontaktu z odchodami, moczem i śliną gryzoni oraz ostrożności przy sprzątaniu miejsc, w których mogły przebywać myszy lub szczury.

Nowe informacje z Holandii RIVM poinformował 8 maja, że trzy osoby z objawami testowane w kierunku Andesvirusa uzyskały wynik negatywny.

Oznacza to, że na ten moment nie potwierdzono u nich zakażenia tym wirusem.

Co mówi norweski FHI? Norweski FHI przypomina, że hantawirusy występujące w Europie, w tym warianty spotykane w Skandynawii, są związane przede wszystkim z gryzoniami.

FHI zaznacza też, że europejskie hantawirusy nie przenoszą się z człowieka na człowieka.

Służby monitorują sytuację Na ten moment służby zdrowia prowadzą dochodzenie epidemiologiczne i działania zapobiegawcze.

MojaNorwegia przedstawia dostępne informacje z oficjalnych źródeł. Temat będzie aktualizowany, jeśli WHO, ECDC, RIVM lub FHI opublikują nowe komunikaty.