„Admirał Nachimow” ponownie w użyciu. Natychmiastowa reakcja Norwegii
21 sierpnia 2025 10:26
Admirał Nachimow w trakcie modernizacji (2014). Fot. Mil.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Ostatecznie wymieniono elementy paliwowe w obu reaktorach jądrowych. Pierwszy z nich uruchomiono pod koniec grudnia 2024 roku, a drugi na początku lutego 2025.
Morze Norweskie w polu rażenia
Okręt ma być wyposażony w wielozadaniowy system uzbrojenia, obejmujący torpedy, pociski rakietowe, działa oraz hipersoniczne pociski manewrujące typu „Cyrkon”. Pociski te mogą być wystrzeliwane z pozycji w rosyjskiej części Morza Barentsa i osiągać cele w rejonie Morza Norweskiego przy bardzo krótkim czasie ostrzeżenia.
Na północy od lat trwa ukryty konflikt Rosji i NATO. W odpowiedzi na rosyjskie próby i prowokacje, NATO przeprowadza w regionie ćwiczenia.Materiały prasowe NATO
Norwegia i NATO w gotowości
W sprawie rejsu tej konkretnej jednostki nie udzielamy żadnych informacji. Mogę jednak zapewnić, że nasze jednostki śledzą wszystko, co dzieje się w okolicach północnego wybrzeża Norwegii
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz