75 rocznica zakończenia II wojny światowej. Polacy i Norwegowie walczyli ramię w ramię

Zwycięstwo nad nazistowskimi wojskami zdawało się być przesądzone, mimo to walka trwała od 9 kwietnia do 8 czerwca 1940 roku. W norweskiej sprawie brały udział także polskie niszczyciele, wśród których znalazł się między innymi ORP "Grom". Nieszczęśliwie 4 maja statek został zbombardowany przez niemiecki samolot. Na pamiątkę tego wydarzenia w Narvik do dziś stoi pomnik polskiego marynarza.