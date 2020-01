300 zniszczonych samochodów. Trwa szacowanie strat po pożarze na lotnisku

W związku z pożarem, do którego doszło we wtorek 7 stycznia na parkingu przy lotnisku w Stavanger, pasażerów podróżujących z portu lotniczego Sola czekają dalsze utrudnienia. Wciąż nie wiadomo też, kiedy osoby, które zostawiły samochody na parkingu podczas pożaru, będą mogły uzyskać informacje o swoich pojazdach – na razie wszystko wskazuje na to, że minie trochę czasu, zanim uda się ustalić, które auta zostały zniszczone. Według wstępnych szacunków uszkodzeniu mogło ulec nawet 300 pojazdów.