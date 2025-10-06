Olbrzymie zniszczenia i tysiące osób bez prądu. Norwegia liczy straty po wichurze
06 października 2025 12:48
Mieszkańcy południowej części kraju liczą straty od niedzielnego poranka. Fot. Frode Stordal, Stian Brenden Maskinservice AS
Dominują wśród nich uszkodzenia dachów, zalania, powalone drzewa oraz szkody komunikacyjne. Równocześnie inne firmy ubezpieczeniowe, jak informują NRK, również przyjmują kolejne skargi i zakładają, że liczba zgłoszeń będzie rosła w miarę powrotu po jesiennym urlopie ludzi do domów.
Tysiące osób w Norwegii bez prądu
Część gospodarstw domowych pozostawała bez energii także po 24–48 godzinach od momentu awarii. Firma określiła sytuację jako jedną z poważniejszych awarii sieci w ostatnich latach.
Trudna sytuacja na norweskich drogach
W niektórych miejscach konieczne było tymczasowe wyłączenie tras i przekierowanie ruchu. Służby drogowe zaleciły ograniczenie podróży do niezbędnego minimum i dostosowanie prędkości do panujących warunków.
