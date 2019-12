120 000 000 koron na świąteczne bonusy. IKEA z hojnym prezentem dla pracowników

Premia w wysokości 113 proc. miesięcznej pensji przysługiwała wszystkim pracownikom, którzy przepracowali w tym roku nieprzerwanie minimum 6 miesięcy – łącznie dotyczyło to około 3000 osób, które dodatkowo otrzymały w grudniu średnio 40 000 koron.– Można powiedzieć, że nasi pracownicy otrzymali ponad jedną dodatkową pensję w grudniu – mówi kierownik ds. komunikacji w norweskiej sieci IKEA Retail, Siv E. Egger Westin.W poprzednich latach zatrudnieni w popularnej sieci sklepów meblowych również mogli liczyć na świąteczne bonusy, jednak ich kwota od dawna nie była aż tak wysoka – w 2017 i 2016 roku wysokość premii wynosiła średnio 12,5 tys. koron.

Wszystko przez świetne wyniki

Wysokie premie pracownicy IKEA zawdzięczają bardzo dobrym wynikom finansowym, które sieć sklepów osiągnęła w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Od września 2018 do sierpnia 2019 roku odnotowano bowiem największy wzrost zysków operacyjnych w historii koncernu, które zwiększyły się z 7,9 miliarda do 8,3 miliarda koron.



Siv E. Egger Westin podkreśliła też, że dobre wyniki są zasługą właśnie pracowników, którzy każdego dnia stają na wysokości zadania – premia świąteczna jest dlatego dobrą okazją do tego, aby podziękować im za włożony wysiłek.