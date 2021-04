100 tys. zakażeń w Norwegii: kolejna granica pokonana

Urząd ds. Zdrowia przekazał dane o kolejnych zakażeniach w kraju fiordów. Siódmego kwietnia zarejestrowano 900 nowych przypadków koronawirusa. Łączna liczba chorujących na COVID-19, monitorowana od początku pandemii w Norwegii, przekroczyła 100 tys. przypadków.

Siódmego kwietnia służba zdrowia poinformowała o przypadku numer 100 149. Dzienna liczba zakażeń wskazuje na osłabienie trzeciej fali pandemii. Urząd ds. Zdrowia zauważył, że przed tygodniem nowych przypadków było o 169 więcej (1069). – To oczekiwany wskaźnik wzrostów. Jest niższy niż w wielu innych państwach. – mówi na łamach VG zastępca dyrektora Urzędu ds. Zdrowia Espen Rostrup Nakstad. Zauważył też, że rzeczywista liczba zakażeń jest wiele wyższa. Przypuszcza, że od początku pandemii na COVID-19 zachorowało 200 tys. mieszkańców Norwegii.

Szczepionki zapobiegają kolejnym falom pandemii?

Władze większości państw świata, w tym Norwegii, liczą, że krajowe programy szczepień zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. W kwietniu, w wyniku kolejnych dostaw preparatów, dostęp do medykamentu ma otrzymać większa liczba osób. Do siódmego kwietnia 5,28 proc. mieszkańców kraju fiordów otrzymało dwie dawki szczepionki. Co najmniej jedną przyjęło 13,09 proc. obywateli.



Od początku pandemii w Norwegii zakażonych zostało 100 149 osób. W kraju wykonano 4,7 mln testów na obecność SARS-Cov-2. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 wynosi 677. 62,8 proc. zgonów dotyczy obywateli powyżej 80. roku życia.