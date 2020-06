„To kwestia tygodni”: szef MSZ o otwarciu granic

Polski szef dyplomacji na temat otwarcia granic wypowiedział się po konferencji w Tallinie. flickr.com/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/CC BY-NC 2.0

Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował, że Polska może jeszcze przed wakacjami otworzy granice. - To kwestia tygodni - powiedział szef resortu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Estonii, Litwy i Łotwy, które odbyło się 2 czerwca. Reklama Jacek Czaputowicz w Tallinie wziął udział w spotkaniu z szefami dyplomacji krajów bałtyckich. Podpisano na nim deklarację o współpracy w zakresie polityki, bezpieczeństwa, infrastruktury i komunikacji po pandemii wirusa covid-19. W wakacje otwarte granice? Po spotkaniu odbyła się konferencja, na której szefowie dyplomacji podkreślali chęć otwarcia granic do wakacji. - Jesteśmy na dobrej drodze, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni restrykcje będą znoszone, a podróżowanie będzie możliwe jeszcze przed wakacjami - powiedział polski minister. Dodał także, że ostateczna decyzja należy do organów decyzyjnych, które oszacują ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się epidemii w Polsce.



Poniżej: podczas konferencji w Estonii omawiano m.in. sytuacją związaną z bezpieczeństwem w regionie. Podczas wizyty w #Tallinn, min. #Czaputowicz odbył spotkanie dwustronne z min. SZ @UrmasReinsalu.



Ministrowie omówili sytuację bezpieczeństwa w regionie, współpracę w ramach formatów bałtyckich, a także plany dot. obchodów lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. pic.twitter.com/fuXRytI8gF — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) June 2, 2020 Może pod koniec czerwca coś się ruszy Wstępny termin otwarcia granic, o którym pod koniec maja mówili politycy, np. wicepremier Jadwiga Emilewicz czy wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, to 15 czerwca. Po tej dacie Polskie Linie Lotnicze LOT miały też ogłosić międzynarodowe trasy, które zostaną wznowione. Wiadomo jednak, że LOT do 19 czerwca włącznie będzie wykonywał tylko połączenia krajowe, dlatego wiele osób liczy, że jeśli nie w połowie, to może pod koniec tego miesiąca zostanie ogłoszona data otwarcia polskich granic. Czytaj też: Kiedy Polska zniesie zakaz lotów międzynarodowych? Termin się przesuwa Reklama