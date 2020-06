Nowe ułatwienie dla Europejczyków na permitteringu. Mogą wnioskować o zasiłek z rodzinnego kraju

Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy mieli pozwolenie na pracę w Norwegii, ale objął ich permittering, podobnie jak Norwegowie mają prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Ci, którzy na przykład z powodu COVID-19 musieli wrócić do domu, mogą teraz starać się o dagpender drogą elektroniczną bez opuszczania ojczyzny. MinID Passport to nowy elektroniczny identyfikator. Jego działanie opiera się na maszynowym odczytywaniu paszportów, rozpoznawaniu twarzy i autoryzowaniu ich w sposób, który nie był wcześniej wykonywany.

Aby otrzymać płatność, użytkownik musi mieć elektroniczny identyfikator (eID), taki jak w przypadku BankID, aby zalogować się do NAV przez port ID. Takiego eID wielu zagranicznych pracowników nie ma, ale to się powinno teraz zmienić.– Oprócz zmagania się z gwałtownym wzrostem liczby zasiłków dla bezrobotnych NAV w bardzo krótkim czasie musiało zmienić istniejące programy i wprowadzić dotacje na utrzymanie dla różnych grup. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że to rozwiązanie już istnieje, bo ułatwia zarówno sytuację tej grupie użytkowników, jak i nam obsługę tych spraw – cytat Marianne Fålun, CFO NAV z komunikatu rządowego.Wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z MinID Passport można znaleźć na stronie eid.difi.no/en/passport

Szybko poszło

Urząd ds. Cyfryzacji rozpoczął prace nad opracowaniem nowego rozwiązania eID pod koniec marca 2020 roku. Sposób działania opierał się na użytkownikach korzystających ze smartfonów do skanowania paszportu i rozpoznawania twarzy. Zaledwie 2 tygodnie później pilotażowe rozwiązanie „paszportu MinID” zostało przetestowane, zatwierdzone i oddane gotowe do użytku.



– Paszport MinID jest jednym z kilku nowych rozwiązań cyfrowych, które zostały opracowane w krótkim czasie w celu rozwiązania problemów podczas kryzysu koronowego. To pokazuje, że my i nasi partnerzy z sektora prywatnego i publicznego jesteśmy w stanie odwrócić się i dostarczyć dostosowane rozwiązania, gdy zajdzie taka potrzeba – podaje w komunikacie prasowym Torgeir Strypet z Urzędu Cyfryzacji.