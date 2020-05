Bodø otrzymało 100 000 000 koron. Za 4 lata będzie Europejską Stolicą Kultury

Bodø jest trzecim po Bergen i Stavanger norweskim miastem, które dostało to prestiżowe miano, ale pierwszym za kołem podbiegunowym. Do wyjątkowej lokalizacji nawiązuje także hasło ARCTICulation – Wyrażamy arktyczną perspektywę dziś i jutro poprzez kulturę bez granic. Z szacunkiem dla naszej historii, ziemi i morza, dążymy do nowych horyzontów – czytamy na stronie programu bodo2024.no/en/.