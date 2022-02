Zdrowie w czasie pandemii koronawirusa: to słownictwo warto znać

Lekarz jest wolny/zajęty – Legen er opptatt/ledig.

Jaki termin ci odpowiada? – Hvilken dato passer deg?



et helsesenter – przychodnia

et venteværelse – poczekalnia

en time hos legen – wizyta u lekarza

å bestille en time hos legen – umówić wizytę

Jeg vill gjerne bestille legetime – Chcę się umówić do lekarza.



en legevakt – izba przyjęć/oddział ratunkowy

akutt – nagły

et sykehus – szpital

et legekontor – gabinet lekarski

Neste! – wezwanie następnego pacjenta