Z Norwegii znikną jednorazowe grille? Zieloni chcą w ten sposób ograniczyć pożary w plenerze

Pogoda w wielu regionach Norwegii zachęca, aby ciepłe kurtki i szaliki odłożyć już do szafy, a to oznacza, że wkrótce w miejscach takich, jak miejskie parki, zacznie unosić się charakterystyczny zapach. Mowa o aromacie z jednorazowych grilli, wobec których jednak Partia Zielonych (MDG) ma pewne plany.

Problemem też śmieci

Politycy MDG, Rasmus Hansson i Lan Marie Nguyen Berg, piszą we wniosku, że istnieją podstawy, aby sądzić, że zmiany klimatyczne doprowadzą w nadchodzących latach do większej liczby okresów suszy, a tym samym do zwiększonego ryzyka pożarów wrzosowisk, traw i lasów.