Wysyłasz na święta paczkę za granicę? Norweska poczta radzi się pospieszyć

W związku z nadchodzącymi świętami norweska poczta spodziewa się dużego napływu zarówno paczek, jak i korespondencji. Posten Norge apeluje, aby się pospieszyć, szczególnie w przypadku przesyłek zagranicznych.

Ostateczny dzwonek w połowie grudnia

Spóźnialscy będa mieli jeszcze co prawda szansę nadać przesyłkę ekspresową do 16 grudnia do państw poza Europą, ale w rzeczywistości może to kosztować więcej niż sam prezent. 16 grudnia to również ważna data dla tych, którzy planują wysłać coś odbiorcy w Norwegii.