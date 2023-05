Wymiana starych koron. Przypominamy, jak to zrobić

Bardzo często otrzymujemy od czytelników pytania dotyczące tego, jak wymienić stare korony na nowe. Przypominamy więc, co należy zrobić z wycofanymi z obiegu banknotami.

W listopadzie 2019 roku Norges Bank oficjalnie wprowadził do obiegu nowe wersje banknotów o nominale 1000 koron, co było ostatnim etapem wymiany norweskiej waluty, która rozpoczęła się już w 2017 roku. Tym samym stare banknoty z wizerunkami słynnych Norwegów przestały być akceptowane jako środek płatniczy (“starymi” banknotami o nominale 1000 koron można było płacić do listopada 2020).

Na miejscu w oddziale można wymienić do 7000 koron. W przypadku kwot powyżej 7 000 NOK wymagany jest już przelew na konto bankowe danej osoby - by więc móc wymienić więcej niż 7 tys. NOK, należy przesłać pieniądze i wypełniony formularz pocztą lub dostarczyć do siedziby Norges Bank w Oslo.



Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy podany w formularzu, zwykle w ciągu dwóch tygodni. Przelew kwoty powyżej 8000 koron może zająć 8-16 tygodni.



Poniżej do pobrania formularze: