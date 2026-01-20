Upadłość firmy w Norwegii: Jak zamknąć firmę w Norwegii, by móc zacząć od nowa?
20 stycznia 2026 11:04
Upadłość firmy w Norwegii Adobe Stock
Przy współpracy z ekspertami z kancelarii Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS, analizujemy, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców w obliczu niewypłacalności i jak zabezpieczyć swój prywatny majątek przed długami spółki.
Upadłość na własny wniosek vs. wniosek wierzyciela
Aspekt finansowy: Gdy wniosek składa zarząd, spółka unika opłaty sądowej w wysokości ok. 56 000 NOK. Dla firmy bez płynności to ogromna różnica.
Domniemanie rzetelności: Samodzielne zgłoszenie upadłości w momencie utraty płynności (insolvens) jest sygnałem dla sądu i syndyka, że zarząd panuje nad sytuacją i działa etycznie, chroniąc interesy kontrahentów.
Kontrola nad procesem: Samodzielne zgłoszenie upadłości pozwala uniknąć oskarżeń o działanie na szkodę wierzycieli i kontynuowanie działalności „na ich koszt”.
Bezpieczeństwo pracowników: Szybka upadłość uruchamia Fundusz Gwarancyjny (NAV Lønnsgaranti), co pozwala pracownikom odzyskać zaległe pensje.
Odpowiedzialność osobista zarządu – realne zagrożenie
- Działalność była kontynuowana mimo ewidentnej niewypłacalności (tzw. „jazda na koszt wierzycieli”).
- Zaciągano nowe zobowiązania, wiedząc, że firma nie będzie w stanie za nie zapłacić.
- Dokonano nieuzasadnionych wypłat ze spółki lub preferencyjnej spłaty wybranych wierzycieli kosztem innych.
„Rynek na nowo odkrył przepisy dotyczące odpowiedzialności osobistej członków zarządu. Jeśli firma zaciąga nowe zobowiązania, wiedząc, że nie ma środków na ich pokrycie, jej kierownictwo stąpa po bardzo cienkim ludzie” – ostrzegają prawnicy z kancelarii Nierzwicki & Bluszko.
Jak przygotować się do „nowego otwarcia”?
- Których wierzycieli spłacić w pierwszej kolejności, by nie narazić się na prokuratorskie zarzuty?
- Jak odzyskać pożyczki, które właściciel prywatnie wpłacił do spółki?
- Kiedy jest najlepszy moment na założenie nowego podmiotu, by nie został on uznany za „firmę-krzak”?
- Jak uniknąć zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (konkurskarantene)?
Syndyk wyznaczony przez sąd (Bostyrer) prześwietli historię spółki wstecz. Kluczowe punkty zapalne to:
- Priorytetyzacja długów: Czy przed upadłością spłacono rodzinę/pożyczki prywatne, zostawiając Skatteetaten z niczym? To prosta droga do oskarżeń o działanie na szkodę wierzycieli.
- Podatek od wynagrodzeń (Skattetrekk): To „świętość” w norweskim systemie. Niewypłacenie potrąconych zaliczek na podatek jest najczęstszą przyczyną postępowań karnych przy upadłościach.
- Umowy szczególnego ryzyka: Darowizny na rzecz krewnych czy nagła sprzedaż majątku spółki po zaniżonych cenach tuż przed bankructwem zostaną niemal na pewno cofnięte przez syndyka (omstøtelse).
Nowe życie biznesowe: Kiedy założyć nową spółkę?
Najbezpieczniejszą ścieżką jest nabycie maszyn, narzędzi czy przejęcie pracowników od starej spółki za zgodą syndyka. Daje to gwarancję, że nowa firma nie zostanie obciążona długami „poprzedniczki” w ramach sukcesji prawnej.
Aspekt ludzki: Pracownicy i NAV Lønnsgaranti
Pamiętajmy, że celem mądrego bankructwa jest ochrona reputacji i stworzenie fundamentów pod nowy, bezpieczny biznes. Zamiast „zapijać smutki” i unikać telefonów od windykatorów, warto postawić na rzetelną analizę prawną stanu aktywów i pasywów.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.