To imigranci zapewnią w przyszłości wzrost populacji Norwegii

Niższy przyrost naturalny i coraz starsze społeczeństwo będą charakteryzować w nadchodzących latach rozwój populacji w Norwegii, informuje Centralne Biuro Statystyczne. SSB dodaje, że za niecałe 30 lat to właśnie imigranci zapewnią jej wzrost.

Imigracja motorem populacji

Prognozy SSB zakładają, że w najbliższych latach imigracja do Norwegii wzrośnie głównie z powodu wojny w Ukrainie. Potem będzie niższa, utrzymując się na ok. 11 tys.-12 tys. imigrantów przybywających do kraju rocznie. - Spodziewamy się, że w przyszłości imigracja nadal będzie najsilniejszym motorem wzrostu populacji w Norwegii, ale wzrost ten nie będzie tak wysoki jak do tej pory. Dzieje się tak, ponieważ w długoterminowej perspektywie spodziewamy się również nieco niższej liczby imigrantów - mówi Tømmerås. Zaznacza jednak, że to właśnie oni będą mieć największy wpływ na rozwój populacji Norwegii. - Do 2050 roku szacujemy, że corocznie umrze więcej ludzi, niż się rodzi, wówczas to wyłącznie imigranci będą odpowiadać za wzrost populacji - podkreśla demografka.