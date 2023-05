Rząd szykuje zmiany w przyznawaniu zasiłków. Celem większa liczba dzieci w przedszkolach

Norweski rząd proponuje zmiany w systemie wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi. Zgodnie z propozycją, wypłata zasiłków ma być kontynuowana na dzieci w wieku od 13 do 19 miesięcy, a wsparcie finansowe na opiekę nad tymi w przedziale wiekowym 20-23 miesiące zostanie zlikwidowane.

Rząd zapowiadał zmiany w zasiłkach

Korekta proponowana przez rząd ma na celu spełnienie postulatów ogłoszonych podczas zawarcia umowy koalicyjnej w Hurdal. Dotyczyły likwidacji zasiłków dla dzieci od 18 do 24 miesięcy oraz wprowadzenie wsparcia finansowego dla rodzin, które, choć ubiegały się o nie, nie otrzymały miejsca w przedszkolu. – Rząd chce, by jak najwięcej dzieci chodziło do przedszkoli. Finanse nie mogą być w tym przeszkodą. Dlatego obniżyliśmy ceny uczęszczania do placówek. Taka możliwość jest dobra zarówno dla najmłodszych, jak i ich rodzin – skomentowała minister edukacji Tonje Brenna.