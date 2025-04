Reklamówki w norweskich sklepach znowu droższe. Celem – ograniczenie zużycia plastiku

Norweski Fundusz Handlowy na rzecz Środowiska (Handelens Miljøfond) zwiększa cenę toreb plastikowych o kolejną koronę. Celem jest zmniejszenie zużycia reklamówek w Norwegii niemal o połowę do końca 2025 roku.

Wiele sklepów i sieci w kraju fiordów należy do funduszu i płaci na jego rzecz stawkę za torby plastikowe. Od 1 kwietnia składka członkowska wzrasta z 3 do 4 koron. W ciągu ostatniego roku reklamówki kosztowały w norweskich sklepach około 5,50 koron. Po podwyżce będzie to 6,50 korony za sztukę.