Oszustwa na portalach ogłoszeniowych, w sklepach internetowych i na Vipps. Kiedy to już sprawa prawna?

Kupujesz używany telefon na Facebook Marketplace. Rezerwujesz mieszkanie z ogłoszenia. Sprzedajesz meble na Finn.no. Zamawiasz towar w nieznanym sklepie internetowym. Ktoś wysyła link, prosi o zaliczkę, obiecuje kuriera albo naciska, żeby szybko zapłacić przez Vipps. Wszystko wygląda normalnie — aż do momentu, gdy pieniądze znikają, kontakt się urywa, a ogłoszenie lub strona sklepu nagle przestaje istnieć.

Podsumowanie artykułu

Oszustwa internetowe w Norwegii nie dotyczą tylko jednego portalu. Mogą zdarzyć się na Finn.no, Facebook Marketplace, w grupach na Facebooku, na portalach z ogłoszeniami, w mediach społecznościowych, przez SMS, e-mail, fałszywe sklepy internetowe, a także przy płatnościach przez Vipps lub przelew bankowy.

Ofiarami padają nie tylko osoby nowe w Norwegii. Coraz częściej oszustwa są dobrze przygotowane, wyglądają profesjonalnie i bazują na zaufaniu do znanych marek, platform oraz norweskiego stylu załatwiania spraw „szybko i prosto”.

Nie każdy taki przypadek kończy się tylko zgłoszeniem na policję. Czasem potrzebne jest także wezwanie do zapłaty, kontakt z bankiem, reklamacja transakcji, zabezpieczenie dowodów albo sprawa cywilna.

„Przecież to tylko ogłoszenie” — tak często zaczyna się problem Najczęstsze sytuacje, z którymi spotykają się Polacy w Norwegii, wyglądają podobnie: ktoś pobiera zaliczkę za mieszkanie, którego nie ma,

fałszywy sklep internetowy przyjmuje płatność i nigdy nie wysyła towaru,

sprzedawca przyjmuje pieniądze za telefon, konsolę, komputer albo części samochodowe i znika,

kupujący wysyła fałszywy link do „odbioru płatności”,

ktoś podszywa się pod Finn, Vipps, bank, Posten, kuriera albo sklep,

sprzedawca naciska na szybką płatność przez Vipps,

ogłoszenie znika zaraz po przelewie,

osoba po drugiej stronie prosi o BankID, numer karty lub dane logowania,

ktoś twierdzi, że „pieniądze są zablokowane” i trzeba dopłacić, aby je odblokować.

Wiele osób po takim zdarzeniu mówi: „to była mała kwota, nie ma sensu nic robić”. Problem w tym, że dla oszusta jedna osoba to często tylko część większego schematu. Nawet niewielkie zgłoszenie może pomóc połączyć kilka spraw.

W sprawach oszustw internetowych bardzo ważny jest pierwszy etap. Jeśli poszkodowany od razu usuwa rozmowy, nie robi zrzutów ekranu albo czeka kilka tygodni, później dużo trudniej ustalić, co dokładnie się wydarzyło i kto ponosi odpowiedzialność.~Tomasz Nierzwicki, adwokat z kancelarii Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Gdzie najłatwiej stracić czujność? Finn.no, Facebook Marketplace, grupy sprzedażowe, mniejsze portale ogłoszeniowe i sklepy internetowe dają poczucie normalnej, codziennej transakcji. Właśnie to wykorzystują oszuści. Konto może wyglądać wiarygodnie, sklep może mieć ładną stronę, a wiadomość może przypominać oficjalną komunikację banku, Vipps, Posten albo platformy sprzedażowej.

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Vipps daje poczucie szybkości i prostoty. To wygodne narzędzie, ale przy oszustwach jego zaleta staje się ryzykiem: pieniądze wychodzą natychmiast, a odzyskanie ich nie zawsze jest proste.

spieszy się i naciska na natychmiastową decyzję,

nie chce spotkać się osobiście,

proponuje płatność poza bezpiecznym systemem,

wysyła link do strony logowania,

prosi o dane karty lub BankID,

tłumaczy się wyjazdem, chorobą albo „kurierem”,

ma podejrzanie niską cenę,

usuwa ogłoszenie zaraz po kontakcie,

sklep internetowy nie ma jasnych danych firmy, regulaminu ani wiarygodnych opinii. Szczególną ostrożność warto zachować, gdy druga strona:

Fałszywe mieszkanie: zaliczka, depozyt i „klucze później” Jednym z najboleśniejszych oszustw są fałszywe ogłoszenia mieszkań. Dotyczy to szczególnie osób, które dopiero przyjechały do Norwegii, szukają pokoju przed rozpoczęciem pracy albo nie znają jeszcze lokalnego rynku.

Schemat bywa prosty: atrakcyjne mieszkanie, dobra cena, ładne zdjęcia, właściciel „akurat jest za granicą”, ale obiecuje wysłać klucze po wpłacie zaliczki. Czasem oszust używa prawdziwych zdjęć skopiowanych z innego ogłoszenia. Czasem podaje fałszywe dane i podpisuje „umowę”, która wygląda wiarygodnie.

W Norwegii szczególnie ważne jest, aby depozyt za mieszkanie był wpłacany zgodnie z zasadami, najlepiej na właściwe konto depozytowe, a nie „prywatnie” na konto osoby z ogłoszenia. Presja na szybką wpłatę, brak możliwości obejrzenia mieszkania i niechęć do podpisania normalnej umowy powinny zapalić czerwoną lampkę.

Wynajem mieszkania w Norwegii – co warto wiedzieć i na co zwracać uwagę? https://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/wynajem-mieszkania-w-norwegii-co-warto-wiedziec-i-na-co-zwracac-uwage-24335.html Szerzej o zasadach bezpiecznego najmu pisaliśmy tutaj:

Kupno i sprzedaż auta: duże kwoty, duże ryzyko Oszustwa często dotyczą samochodów, części samochodowych i droższego sprzętu. Kupujący może wpłacić zaliczkę za auto, którego nigdy nie zobaczy. Sprzedający może dostać fałszywe potwierdzenie płatności albo link do „odbioru pieniędzy”. Zdarzają się też sytuacje, w których po zakupie samochodu wychodzą na jaw poważne wady, ukryte informacje albo niejasności co do stanu pojazdu.

Nie każda taka sytuacja jest od razu oszustwem. Czasem jest to reklamacja, czasem spór cywilny, a czasem sprawa, w której warto sprawdzić, czy nie doszło do celowego wprowadzenia w błąd.

Reklamacja przy zakupie samochodu – czy wiesz, że masz ubezpieczenie ochrony prawnej (rettshjelpsforsikring)? https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/reklamacja-przy-zakupie-samochodu-czy-wiesz-ze-masz-ubezpieczenie-ochrony-prawnej-rettshjelpsforsikring-23980.html Więcej o prawach przy problematycznym zakupie auta można przeczytać tutaj:

Fałszywy sklep internetowy albo nieuczciwy sprzedawca Coraz częściej problemem nie jest prywatne ogłoszenie, ale sklep internetowy, który wygląda profesjonalnie. Strona ma zdjęcia produktów, koszyk, płatność, promocje i norwesko brzmiącą nazwę. Dopiero po zakupie okazuje się, że towar nie przychodzi, kontakt nie działa, a opinie w internecie są fałszywe albo nie istnieją.

czy podano pełne dane firmy,

czy sklep ma numer organizacyjny,

czy regulamin i dane kontaktowe wyglądają wiarygodnie,

czy ceny nie są podejrzanie niskie,

czy opinie nie są sztuczne,

czy adres strony nie udaje znanej marki,

czy płatność nie prowadzi przez podejrzany link. Przed zakupem w mniej znanym sklepie warto sprawdzić:

Oszustwa w internecieMojaNorwegia

Jeśli sklep nie wysłał towaru, ale firma istnieje, sprawa może przypominać zwykłe dochodzenie roszczenia. Jeśli jednak sklep był fikcyjny albo od początku nastawiony na wyłudzanie pieniędzy, może to być sprawa karna.

Kiedy to już sprawa prawna? Nie każde nieudane zakupy są od razu oszustwem. Czasem ktoś spóźnia się z wysyłką, towar jest wadliwy albo strony źle się zrozumiały. Sprawa robi się poważniejsza, gdy widać element celowego wprowadzenia w błąd.

sprzedawca od początku nie miał zamiaru wysłać towaru,

ogłoszenie lub sklep były fałszywe,

ktoś podał nieprawdziwe dane,

użyto skradzionych zdjęć lub fałszywego profilu,

pieniądze trafiły na konto osoby trzeciej,

oszust podszywał się pod firmę, bank, Vipps, Finn, Posten lub kuriera,

po wpłacie kontakt nagle się urwał,

ta sama osoba oszukała więcej osób. Może tak być, jeśli:

W takich sytuacjach sprawa może mieć charakter karny, ale to nie oznacza, że poszkodowany powinien ograniczyć się tylko do zgłoszenia na policję. W zależności od sytuacji można rozważyć również działania cywilne, np. wezwanie do zapłaty lub dochodzenie zwrotu pieniędzy.

Wiele osób myśli, że jeśli zapłaciły przez Vipps albo przelew bankowy, sprawa jest z góry przegrana. Nie zawsze tak jest. Trzeba sprawdzić, jakie dane mamy, czy można ustalić odbiorcę środków, czy była to typowa sprawa karna, czy również roszczenie cywilne o zwrot pieniędzy.~Tomasz Nierzwicki, adwokat z kancelarii Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Co zrobić od razu po oszustwie? Najgorsze, co można zrobić, to działać w panice albo usuwać rozmowy. Nawet jeśli czujesz wstyd, złość albo bezradność, najpierw zabezpiecz dowody.

zrzuty ekranu całej rozmowy,

link do ogłoszenia lub sklepu,

nazwę profilu i zdjęcie profilu,

numer telefonu,

numer konta lub dane Vipps,

potwierdzenie przelewu,

e-maile i SMS-y,

dane przesyłki, jeśli były podane,

zdjęcia przedmiotu z ogłoszenia,

daty i godziny kontaktu. Zachowaj:

Jeśli płatność poszła przez bank lub kartę, szybko skontaktuj się z bankiem. Jeśli przez Vipps — sprawdź, jakie masz możliwości zgłoszenia transakcji i zabezpieczenia konta. Jeżeli podałeś dane logowania, BankID lub dane karty, działaj natychmiast: zablokuj kartę, zmień hasła i skontaktuj się z bankiem.

Policja, bank, platforma — gdzie zgłosić sprawę? W Norwegii oszustwo można zgłosić na policję. Warto to zrobić nawet wtedy, gdy kwota wydaje się niewielka. Takie sprawy mogą łączyć się z innymi zgłoszeniami, a jedna osoba może oszukiwać dziesiątki użytkowników.

na portalu ogłoszeniowym,

na Facebook Marketplace,

do sklepu internetowego,

do Vipps,

do banku,

do operatora karty płatniczej,

ewentualnie do firmy kurierskiej, jeśli oszustwo dotyczyło fałszywej dostawy. Oprócz policji warto zgłosić sprawę także tam, gdzie doszło do kontaktu:

Samo zgłoszenie na platformie nie zastępuje jednak zgłoszenia na policję ani nie zawsze prowadzi do odzyskania pieniędzy.

Zgłoszenie sprawy na policję jest ważne, ale poszkodowany powinien też wiedzieć, że postępowanie karne i odzyskanie pieniędzy to nie zawsze to samo. Czasem trzeba równolegle ocenić możliwość dochodzenia roszczenia wobec konkretnej osoby.~Tomasz Nierzwicki, adwokat z kancelarii Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Czy da się odzyskać pieniądze? To zależy. Jeśli pieniądze trafiły do osoby, którą można zidentyfikować, szanse są większe. Jeśli środki zostały szybko przelane dalej, wypłacone albo trafiły na konto tzw. słupa, sprawa staje się trudniejsza.

W praktyce znaczenie ma to, czy poszkodowany ma dane odbiorcy płatności, numer telefonu, konto bankowe, historię rozmów, potwierdzenia przelewów, dane z ogłoszenia lub adres strony sklepu.

Czasem pomocne może być wezwanie do zapłaty. Czasem sprawa wymaga kontaktu z bankiem, policją albo podjęcia kroków cywilnych. Warto skonsultować sytuację, zanim uzna się, że „nic nie da się zrobić”.





Jak odzyskać pieniądze w Norwegii? Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/jak-odzyskac-pieniadze-w-norwegii-praktyczny-przewodnik-dla-przedsiebiorcow-24518.html O odzyskiwaniu pieniędzy w Norwegii pisaliśmy także tutaj — choć artykuł dotyczy przedsiębiorców, część mechanizmów, takich jak dokumentowanie roszczeń i formalne dochodzenie zapłaty, może pomóc lepiej zrozumieć, jak ważne są dowody.

Uważaj, żeby samemu nie zostać „pośrednikiem” Niektórzy Polacy w Norwegii mogą zostać wciągnięci w oszustwo nie jako ofiary, ale jako pośrednicy. Ktoś prosi o przyjęcie pieniędzy na konto lub Vipps i przesłanie ich dalej. Tłumaczy, że ma problem z kontem, jest za granicą albo zapłaci prowizję za pomoc.

To może wyglądać niewinnie, ale w praktyce może oznaczać udział w praniu pieniędzy lub pomoc w ukrywaniu środków pochodzących z oszustwa. Przyjmowanie pieniędzy od nieznanych osób i przekazywanie ich dalej jest bardzo ryzykowne.

Jeśli ktoś proponuje łatwy zarobek za „przepuszczenie” pieniędzy przez konto, najlepiej natychmiast przerwać kontakt.

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Potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii? Sprawy związane z oszustwami na portalach ogłoszeniowych, w sklepach internetowych, na Facebook Marketplace, Finn.no, Vipps czy przy prywatnych transakcjach w Norwegii często są bardziej skomplikowane, niż wydaje się na początku. Problemem może być nie tylko samo zgłoszenie oszustwa, ale także ustalenie, kto otrzymał pieniądze, jak zabezpieczyć dowody, czy możliwe jest dochodzenie zwrotu środków oraz czy sprawa ma charakter karny, cywilny, czy oba jednocześnie.

Norweskie prawo daje poszkodowanym różne możliwości działania, ale ważne jest, aby nie zwlekać. W tego typu sprawach znaczenie mają rozmowy, potwierdzenia płatności, dane konta, zrzuty ekranu, wiadomości z platform sprzedażowych, adresy stron internetowych i szybka reakcja wobec banku, policji lub drugiej strony transakcji.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące oszustwa internetowego, fałszywego ogłoszenia, nieuczciwego sklepu, nieuczciwego sprzedawcy lub kupującego, płatności przez Vipps, zaliczki za mieszkanie albo próby podszycia się pod firmę, bank lub platformę sprzedażową: skontaktuj się z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Kancelaria specjalizuje się w pomocy Polakom mieszkającym w Norwegii w sprawach prawnych związanych z życiem, pracą, majątkiem i sporami finansowymi. Łączy znajomość norweskiego systemu prawnego z rozumieniem realiów i potrzeb polskich klientów, którzy często nie wiedzą, czy dana sytuacja jest „tylko nieudaną transakcją”, czy już sprawą wymagającą reakcji prawnej.

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację, zabezpieczyć dowody i sprawdzić, jakie kroki możesz podjąć, aby chronić swoje prawa i pieniądze w Norwegii.

Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko ASAdvokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS