Oslo ma nowy czerwcowy rekord. Nigdy wcześniej nie było tam tylu słonecznych godzin

Norweski Instytut Meteorologiczny informuje, że nigdy wcześniej w Oslo nie odnotowano więcej słonecznych godzin w czerwcu niż w tym roku. Nowy rekord padł już 28 czerwca po południu.

Meteorolodzy mierzą nasłonecznienie na podstawie liczby godzin, przez które słońce na niebie nie jest za chmurami. Odkąd pomiary rozpoczęto w 1953 r., we wschodniej Norwegii nie zmierzono większej liczby godzin nasłonecznienia w czerwcu niż teraz. Nowy rekord to 339,9 godzin.

Chociaż od piątku w okolicach Oslo pogoda się zmieni i temperatura wyniesie około 20 stopni, a synoptycy przewidują ulewne deszcze i grzmoty, lato na dobre zawitało do dużych części Norwegii. Do tej pory Drammen i Meråker odnotowały najwyższe temperatury, odpowiednio 29,3 i 29,8 stopnia.

