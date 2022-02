Oslo chce obniżyć rachunki za prąd swoim mieszkańcom. Wykorzysta do tego własną produkcję energii

Burmistrz Oslo Raymond Johansen chce wykorzystać należącą do gminy firmę energetyczną, by zapewnić mieszkańcom stolicy i okolic tańszy prąd. Jest jednak uzależniony od przepisów, które miałoby zmienić Ministerstwo Finansów.

Johansen powiedział w rozmowie z VG, że gmina planuje obniżyć własne dochody uzyskiwane od spółki energetycznej, aby zaoferować klientom atrakcyjne umowy o stałej cenie (fastprisavtaler). Wymaga to jednak od władz państwowych przyjęcia zmian w regulacjach, które by na to pozwoliły.