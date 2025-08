Nowe przepisy najmu w Norwegii: ratunek czy problem dla właścicieli mieszkań?

Sześć propozycji dla ochrony najemców:



1. Wydłużenie minimalnego okresu trwania umów na czas określony z 3 do 5 lat (z wyjątkiem tzw. sokkelboliger (mieszkania w sutenerze/piwnicy), gdzie umowa nadal może trwać 1 rok).



2. Wprowadzenie wiążących minimalnych wymagań dotyczących jakości wynajmowanego lokalu.



3. Zakaz stosowania klauzuli „tak jak jest” („som den er”) w umowach najmu.



4. Wydłużenie terminu na zgłoszenie usterek po przejęciu lokalu.



5. Zakaz stosowania okresów obowiązkowego związania umową – najemca może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.



6. Podział ustawy na dwa akty prawne – osobno dla najmu mieszkań i lokali użytkowych – oraz uproszczenie języka przepisów.





Dwie propozycje wspierające właścicieli mieszkań:



1. Możliwość podwyższenia czynszu do poziomu rynkowego co 3 lata w trwających umowach.



2. Zachowanie wyjątku dla sokkelboliger – możliwość zawierania rocznych umów pozostaje bez zmian.





Trzy propozycje wycofane po konsultacjach:



1. Prawo najemcy do przedłużania niektórych umów na czas określony.



2. Standardowa rekompensata dla najemcy w przypadku nielegalnego wejścia właściciela do lokalu.



3. Obowiązek przeznaczania 1 proc. przychodu z najmu na działania związane z poprawą warunków mieszkaniowych i edukacją.