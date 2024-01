Norweskie supermarkety wychodzą naprzeciw konsumentom? Sieci spożywcze znów obniżają ceny

Listę towarów, których to dotyczy, można znaleźć na stronie rema.no . Są to m.in. jogurty, sery, serki, wędliny, pieczywo i artykuły zbożowe, dania obiadowe, jak sosy, sałatki, zupy czy gotowe pulpety rybne albo lasagna, warzywa, napoje gazowane i mrożone przekąski różnych marek, lecz także jedzenie dla zwierząt i chemia do gospodarstwa domowego, typu mydło, mleczko do czyszczenia ub proszek do prania, oraz kosmetyki.