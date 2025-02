Najlepsi przyjaciele Norwegów: które rasy psów podbiły ich serca?

Jeszcze niedawno najpopularniejszą z psich ras była border collie. Ale w ubiegłym roku wilczo szlachetne, ultrainteligentne psy pasterskie przegoniła konkurencja. Jaka? Zdradźmy jeden szczegół: jasnozłote, kremowe lub czekoladowe, czasem falowane futro.

Dodajmy do opisu jeszcze łagodne usposobienie, przyjacielskość i szybkie przywiązywanie się do właściciela. Oraz ciekawostkę, że pies tej rasy pozował do stojącego w Warszawie (na Polu Mokotowskim) Pomnika Szczęśliwego Psa. Kolejna podpowiedź: nazwa tych popularnych nie tylko wśród norweskich rodzin psów wywodzi się od doskonałej zdolności do aportowania. Już wiadomo?