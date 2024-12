Najdroższy apartament w Norwegii wystawiony na sprzedaż. Cena to... 76 000 000 koron

Luksusowy apartament przy Tjuvholmen w Oslo, należący do byłego zawodowego piłkarza Håvarda Nordtveita, został wystawiony na sprzedaż okazyjną po tym, jak amerykańskiemu nabywcy nie udało się sfinalizować sprzedaży. Cena 76 milionów koron czyni mieszkanie najdroższym na norweskim rynku wtórnym.

Nieruchomość była już kilkakrotnie do wzięcia, m.in. za 90, 85 i 80 milionów koron. Cena została obecnie obniżona do 76 milionów, a to tyle, ile zapłacił za nią dotychczasowy właściciel Håvard Nordtveit w listopadzie 2022 roku. Ogłoszeniem zajmuje się agencja Belèven Eiendomsmegling.