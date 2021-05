Nadchodzą nowe wymogi do otrzymania obywatelstwa Norwegii: trzeba będzie m.in. płynniej mówić po norwesku

Prawdopodobnie już wkrótce decyzją Stortingu warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać norweskie obywatelstwo, staną się bardziej rygorystyczne. Zarówno wymagania dotyczące znajomości języka norweskiego, jak i czasu pobytu w kraju fiordów, będą wyższe.

Bez obowiązkowej edukacji, ale płynniej

Poziom znajomości języka norweskiego i posługiwania się nim w mowie, wymagany do otrzymania obywatelstwa Norwegii, zostanie podniesiony z poziomu A2 do B1, z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). A2 odnosi się do podstawowego poziomu języka norweskiego, a B1 uważa się już za płynny lub częściowo płynny.