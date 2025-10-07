Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii

Milionowe zarobki bez podatku. Norweżka zarabiała na OnlyFans, teraz usłyszała wyrok

Redakcja

07 października 2025 11:28

Kopiuj link
Milionowe zarobki bez podatku. Norweżka zarabiała na OnlyFans, teraz usłyszała wyrok

To kolejny podobny wyrok w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweżka po trzydziestce została skazana za poważne oszustwo podatkowe po tym, jak nie zapłaciła podatku od dochodu w wysokości około 4,8 mln NOK. Środki uzyskała z działalności na platformie OnlyFans w ciągu trzech lat.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Wyjazd z Polski do Norwegii. 10.10.2025 . Z Norwegii do Polski 12.10.2025

Transport Oslo i okolice

Ogłoszenia MojaNorwegia

Zgodnie z ustaleniami sądu w Trøndelag, kobieta nie zgłosiła dochodów do Urzędu Podatkowego w latach 2019–2021. W rezultacie nie zapłaciła ponad 1,9 mln NOK podatku. Według dokumentacji sądowej, sprzedawała treści o charakterze seksualnym za pośrednictwem platformy OnlyFans subskrybentom z całego świata. Obrońca wskazał, że oskarżona nie wiedziała, w jaki sposób powinna rozliczać swoje przychody i prowadzić ewidencję działalności.
Norweżka nie zgłosiła dochodu z OnlyFans. Czeka ją sroga kara

Surowa kara za oszustwo podatkowe w Norwegii

Sąd oprócz kary pozbawienia wolności nałożył na kobietę grzywnę w wysokości blisko 200 tys. NOK. Z jedenastu miesięcy więzienia, pięć miesięcy zostało warunkowo zawieszonych, co oznacza, że do faktycznego odbycia kary pozostaje sześć miesięcy.

Zgodnie z norweskim prawem za poważne przestępstwo podatkowe grozi nawet do sześciu lat pozbawienia wolności. Skazana otrzymała czas do namysłu, by zdecydować, czy złoży apelację. Wyrok nie jest prawomocny.
Urząd Podatkowy w 2024 roku rozpoczął działania kontrolne wobec osób korzystających z OnlyFans.

Urząd Podatkowy w 2024 roku rozpoczął działania kontrolne wobec osób korzystających z OnlyFans.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

OnlyFans nie podlega opodatkowaniu?

Kobieta tłumaczyła, że nie wiedziała, jak obliczyć należny podatek, jak zarejestrować działalność ani jakie obowiązki spoczywają na osobach prowadzących działalność online. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził jednak, że powinna była zdawać sobie sprawę z tego, iż jej dochody podlegają opodatkowaniu.

Uznano, że charakter i skala zaniedbań nadają sprawie znamiona czynu o dużym ciężarze gatunkowym. Wysokość kwoty oraz systematyczne unikanie rozliczeń były kluczowe przy wymiarze kary.
0
0
0
0
0
Nowy w Norwegii? Nie ogarniasz formalności?
MultiNOR przeprowadzi Cię przez wszystkie procedury – po polsku i bez stresu.
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Pedzik transport Troll Rental Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.