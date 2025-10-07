Milionowe zarobki bez podatku. Norweżka zarabiała na OnlyFans, teraz usłyszała wyrok

To kolejny podobny wyrok w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweżka po trzydziestce została skazana za poważne oszustwo podatkowe po tym, jak nie zapłaciła podatku od dochodu w wysokości około 4,8 mln NOK. Środki uzyskała z działalności na platformie OnlyFans w ciągu trzech lat.

Zgodnie z ustaleniami sądu w Trøndelag, kobieta nie zgłosiła dochodów do Urzędu Podatkowego w latach 2019–2021. W rezultacie nie zapłaciła ponad 1,9 mln NOK podatku. Według dokumentacji sądowej, sprzedawała treści o charakterze seksualnym za pośrednictwem platformy OnlyFans subskrybentom z całego świata. Obrońca wskazał, że oskarżona nie wiedziała, w jaki sposób powinna rozliczać swoje przychody i prowadzić ewidencję działalności.

Surowa kara za oszustwo podatkowe w Norwegii Sąd oprócz kary pozbawienia wolności nałożył na kobietę grzywnę w wysokości blisko 200 tys. NOK. Z jedenastu miesięcy więzienia, pięć miesięcy zostało warunkowo zawieszonych, co oznacza, że do faktycznego odbycia kary pozostaje sześć miesięcy.



Zgodnie z norweskim prawem za poważne przestępstwo podatkowe grozi nawet do sześciu lat pozbawienia wolności. Skazana otrzymała czas do namysłu, by zdecydować, czy złoży apelację. Wyrok nie jest prawomocny.

Urząd Podatkowy w 2024 roku rozpoczął działania kontrolne wobec osób korzystających z OnlyFans.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

OnlyFans nie podlega opodatkowaniu? Kobieta tłumaczyła, że nie wiedziała, jak obliczyć należny podatek, jak zarejestrować działalność ani jakie obowiązki spoczywają na osobach prowadzących działalność online. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził jednak, że powinna była zdawać sobie sprawę z tego, iż jej dochody podlegają opodatkowaniu.



Uznano, że charakter i skala zaniedbań nadają sprawie znamiona czynu o dużym ciężarze gatunkowym. Wysokość kwoty oraz systematyczne unikanie rozliczeń były kluczowe przy wymiarze kary.