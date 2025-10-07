Milionowe zarobki bez podatku. Norweżka zarabiała na OnlyFans, teraz usłyszała wyrok
07 października 2025 11:28
To kolejny podobny wyrok w Norwegii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Surowa kara za oszustwo podatkowe w Norwegii
Zgodnie z norweskim prawem za poważne przestępstwo podatkowe grozi nawet do sześciu lat pozbawienia wolności. Skazana otrzymała czas do namysłu, by zdecydować, czy złoży apelację. Wyrok nie jest prawomocny.
Urząd Podatkowy w 2024 roku rozpoczął działania kontrolne wobec osób korzystających z OnlyFans.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
OnlyFans nie podlega opodatkowaniu?
Uznano, że charakter i skala zaniedbań nadają sprawie znamiona czynu o dużym ciężarze gatunkowym. Wysokość kwoty oraz systematyczne unikanie rozliczeń były kluczowe przy wymiarze kary.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz