Rośnie bieda w Norwegii. Polska stawiana jako pozytywny przykład zmian

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) skrytykował Norwegię za negatywne zmiany dotyczące funkcjonowania rodzin z dziećmi. Nad fiordami wzrósł odsetek najmłodszych pozostających w ubóstwie. Jako wzór stawiane są Polska i Słowenia, które skutecznie walczą z biedą.

– Norwegia należy do państw Europy, które najgorzej radzą sobie z problemem wychodzenia dzieci i rodzin z ubóstwa – informuje UNICEF w raporcie z grudnia 2023 roku. Kraj fiordów znajduje się na 35. miejscu spośród 39 krajów UE i OECD objętych badaniem. Gdy państwa takie jak Polska i Słowenia zmniejszyły ubóstwo rodzin od czasu kryzysu finansowego (2014) do 2021 roku o ponad 30 procent, w Norwegii wzrosło ono o ponad 10 procent.



Biorąc pod uwagę ogólne wyniki, Norwegia wypada lepiej od większości badanych państw. Choć przybyło dzieci i rodzin w ubóstwie, kraj fiordów należy do państw o najniższej biedzie wśród najmłodszych. Lepiej radzą sobie jedynie Finlandia, Dania, Słowenia oraz Czechy.