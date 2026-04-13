Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

|
We współpracy z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS
|

13 kwietnia 2026 08:10

Kiedy warto sporządzić testament? Trzy sytuacje, w których naprawdę należy o nim pomyśleć.

Temat testamentu wielu osobom wydaje się odległy. Często słyszymy: „jeszcze jest czas”, „to sprawa na przyszłość”. Tymczasem w praktyce prawniczej okazuje się, że brak testamentu potrafi bardzo skomplikować życie najbliższym – zwłaszcza gdy rodzina mieszka w różnych krajach albo sytuacja rodzinna nie jest „książkowa”.
Kiedy warto sporządzić testament? Trzy sytuacje, w których naprawdę należy o nim pomyśleć.
Na portalu MojaNorwegia niedawno poruszaliśmy już temat testamentów w artykule „Nie zostawiaj spraw na później. Testament w Norwegii to Twój spokój”, gdzie wyjaśnialiśmy podstawowe zasady sporządzania testamentu i najważniejsze różnice między prawem polskim i norweskim.
Norweskie prawo spadkowe (Arveloven) szczegółowo określa, kto dziedziczy majątek, jeśli testament nie istnieje. W pierwszej kolejności są to dzieci i małżonek, a dopiero później dalsi krewni.
Problem polega na tym, że ustawowy podział majątku nie zawsze odpowiada temu, jak naprawdę chcielibyśmy zabezpieczyć swoich bliskich.

Testament to w praktyce bardzo proste narzędzie, które pozwala uporządkować wiele spraw. Niestety wiele osób zaczyna o nim myśleć dopiero wtedy, gdy pojawia się konflikt rodzinny, choroba albo trudna sytuacja spadkowa ~ mówi Tomasz Nierzwicki, advokat (MNA) z kancelarii Advokat Nierzwicki & Bluszko AS.

Są jednak sytuacje, w których sporządzenie testamentu jest szczególnie ważne.

Brak dzieci - przede wszystkim wtedy

Jednym z najczęstszych zaskoczeń dla Polaków w Norwegii jest to, że brak dzieci nie oznacza automatycznie, że cały majątek otrzyma partner lub partnerka.
Jeżeli testament nie został sporządzony, a zmarły nie pozostawił dzieci, majątek dziedziczą najbliżsi krewni – najczęściej rodzice, rodzeństwo albo ich dzieci.
W przypadku osób żyjących w związkach partnerskich może to prowadzić do bardzo trudnych sytuacji.

W Norwegii wiele par żyje w związkach partnerskich przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, mają wspólny dom i wspólne życie, ale formalnie nie są małżeństwem. Bez testamentu partner może nie być odpowiednio zabezpieczony. W przypadku śmierci wszystko przypadnie krewnym zmarłego ~wyjaśnia Tomasz Nierzwicki.

W praktyce oznacza to, że majątek zmarłego może trafić do dalszej rodziny – nawet jeśli mieszka ona w innym kraju i nie była związana z codziennym życiem zmarłego. Może się więc zdarzyć, że np. połowę domu otrzyma krewny, którego nigdy nie widzieliśmy na własne oczy.
Testament pozwala jasno określić, kto ma otrzymać majątek i uniknąć takich sytuacji.

Gdy są dzieci z poprzedniego związku

Druga sytuacja, w której testament jest bardzo ważny, to tzw. rodziny patchworkowe – czyli takie, w których partnerzy mają dzieci z wcześniejszych związków.
Norweskie prawo chroni prawa dzieci do spadku. Zgodnie z przepisami tzw. część obowiązkowa dla dzieci wynosi zasadniczo 3/4, choć istnieją również limity kwotowe tej części.
W praktyce oznacza to, że bez testamentu podział majątku może wyglądać zupełnie inaczej, niż oczekiwałaby rodzina.

W takich sytuacjach szczególnie ważne jest wcześniejsze zaplanowanie spraw majątkowych. Testament może np. zabezpieczyć partnera prawem do mieszkania albo określić sposób podziału majątku, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich~mówi Tomasz Nierzwicki.

Brak takich ustaleń często prowadzi do sporów między spadkobiercami lub konieczności sprzedaży nieruchomości.

Gdy prowadzimy działalność gospodarczą

Testament jest również bardzo ważny dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
W przypadku śmierci właściciela firmy bez jasnych zapisów pojawia się wiele pytań:
  • kto przejmie firmę,
  • kto będzie podejmował decyzje,
  • czy spadkobiercy będą w stanie wspólnie prowadzić przedsiębiorstwo.
Brak takich ustaleń może doprowadzić nawet do paraliżu działalności firmy.

Dobrze przygotowany testament pozwala jasno określić zasady sukcesji, kto przejmie firmę lub udziały w przedsiębiorstwie. Dzięki temu biznes może funkcjonować dalej bez chaosu i sporów między spadkobiercami ~podkreśla Tomasz Nierzwicki.

To ważne nie tylko dla rodziny, ale także dla pracowników i partnerów biznesowych.

Testament w Norwegii – kilka ważnych zasad

Aby testament był ważny w Norwegii, musi spełniać określone wymogi formalne. Dokument powinien być sporządzony na piśmie i podpisany w obecności dwóch świadków, którzy również składają swoje podpisy. Co ważne – świadkowie nie mogą być osobami, które dziedziczą majątek z testamentu.
W przypadku Polaków mieszkających w Norwegii często pojawiają się również sprawy o charakterze międzynarodowym.

W naszej praktyce bardzo często spotykamy sprawy, w których pojawiają się elementy zarówno prawa norweskiego, jak i polskiego – np. gdy część majątku znajduje się w Polsce, a spadkodawca mieszkał w Norwegii. W takich sytuacjach prawidłowe przygotowanie testamentu jest szczególnie ważne, w tym dokonanie właściwego wyboru prawa ~mówi Tomasz Nierzwicki.

Takie sprawy nazywane są postępowaniami transgranicznymi i wymagają ustalenia m.in., które prawo będzie miało zastosowanie oraz który sąd będzie właściwy do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej.

Nie odkładaj tej decyzji

Rozmowy o testamencie rzadko należą do łatwych. Wiele osób odkłada je latami.
Jednak w praktyce to właśnie brak decyzji bywa największym problemem dla rodziny.
Nie zostawiaj spraw „na później”. Testament w Norwegii to Twój spokój.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii?

Sprawy spadkowe i testamenty w Norwegii często różnią się od tych znanych z polskiego prawa. Szczególnie w sytuacjach, gdy majątek, spadkobiercy lub dokumenty znajdują się w różnych krajach, właściwe przygotowanie testamentu ma kluczowe znaczenie.
Jeśli masz wątpliwości dotyczące testamentu lub dziedziczenia w Norwegii, skontaktuj się z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS.
Kancelaria specjalizuje się w pomocy Polakom mieszkającym w Norwegii w sprawach spadkowych i majątkowych. Łączy znajomość norweskiego i polskiego prawa, dzięki czemu skutecznie pomaga również w sprawach transgranicznych, gdy elementy sprawy dotyczą obu systemów prawnych.
Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i upewnić się, że Twoje interesy są odpowiednio zabezpieczone.
Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko ASAdvokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Komentarze (1)
Bob
3 godziny temu
Testament byc musi, nie wazne czy masz lat 82 czu 28. Jesli jest testament rodzina jest niezadowolona ale jakos to idzie. Jesli nie ma brat rzuca sie do gardla bratu, corka wystawia na ulice matke... Horror. Pracowalem w branzy pare lat i widzialem sytuacje niewiarygodne i przerazajace.
