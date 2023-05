Każdy ma mieć dostęp do cyfrowych usług publicznych. Trwają prace nad nowym eID

- Norwegia jest krajem wiodącym pod względem cyfryzacji, ale niektóre grupy pozostają poza nią. Identyfikacja elektroniczna (eID) jest kluczowa dla funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym - podkreśla Ministerstwo Samorządu Terytorialnego i Okręgów. Resort rozpoczął prace, by reprezentant każdej grupy społecznej, niezależnie od tego, czy posiada numer personalny: stały bądź tymczasowy, mógł korzystać z cyfrowych usług publicznych.

24 kwietnia resort przedstawił krajową strategię identyfikacji elektronicznej w sektorze publicznym. W dokumencie stwierdzono, że należy zapewnić każdemu, kto tego potrzebuje, dostępu do bezpiecznej i przyjaznej dla użytkownika tożsamości cyfrowej, oraz wymyślić, jak stworzyć bezpieczne i przyjazne dla użytkownika cyfrowe rozwiązania autoryzacyjne. - W nowoczesnym społeczeństwie eID jest bramą do wielu rzeczy potrzebnych w życiu, zarówno usług bankowych, informacji zdrowotnych, jak i komunikacji z NAV czy administracją podatkową. Dla tych, którzy nie uzyskają e-dowodu tożsamości, jest to spore utrudnienie. Chcemy coś z tym zrobić - mówi minister ds. gmin Sigbjørn Gjelsvik.

Nie każdy ma BankID

Podliczono, że do 1 marca 2023 BankID ma około 4,4 miliona aktywnych użytkowników w Norwegii, podczas gdy Buypass i Commfides mają łącznie około 230 000 użytkowników, czytamy w dokumencie. Choć liczba korzystających z tych metod logowania do usług publicznych jest duża, nadal istnieje spora grupa osób, które są wykluczone cyfrowo. - Wiemy, że np. osoby starsze, potrzebujące pomocy, dzieci i młodzież do lat 15 oraz użytkownicy niecyfrowi mają problem z uzyskaniem dominującego dziś BankID. Musimy mieć rozwiązanie spełniające potrzeby wszystkich odpowiednich grup użytkowników - mówi Gjelsvik.



Prace nad nowym systemem eID mają być także bardzo pomocne w zakresie pełnomocnictw. - Dziś zbyt uciążliwe jest pomaganie krewnym, którzy potrzebują pomocy cyfrowej, aby zapłacić rachunki lub otrzymać skierowanie do szpitala. Jednocześnie musimy upewnić się, że cyfrowe rozwiązanie pełnomocnictwa zapewnia ochronę zarówno prywatności, jak i bezpieczeństwa - dodaje minister.