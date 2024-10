Jysk zamyka sklepy w całej Norwegii. Pracownicy będą świętować i dostaną premie

Sieć meblowa Jysk ogłasza, że ​​w sobotę 26 października zamknie wszystkie 108 sklepów w Norwegii. Powód: wszyscy pracownicy jadą na coroczną imprezę do Oslo. Oznacza to, że zakupy będzie się dało zrobić tylko online.

Są zresztą powody do świętowania. Na początku tej jesieni Jysk Norge ogłosił rekordowy obrót w roku finansowym 2023/24 na poziomie ponad 3,1 miliarda koron. Oznacza to ponad 15 milionów koron na premie dla pracowników sklepów i stanowi podwójną stawkę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Bonus będzie trzeci co do wielkości wśród tych, jakie firma kiedykolwiek wypłaciła swoim zatrudnionym w Norwegii.