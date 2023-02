Jakie imiona królują w Norwegii? Tak nazywano dzieci w 2022

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) opublikowało listę najpopularniejszych imion, jakie nadawano nowo narodzonym dzieciom w Norwegii w 2022 roku. Wśród chłopców do łask wrócił Jakob, chociaż pierwsze miejsce dzieli z nim Noah, u dziewczynek zaś niezmiennie króluje Nora.

Nora jest na szczycie czwarty rok z rzędu, ale w porównaniu z 2021 r. imię to nadano mniejszej liczbie noworodków. Liczba Nor spadła z 412 do 359 w 2022 r. Noah lub Noa również byli liderami w 2021 r., jednak w 2022 r. dołączył do nich Jakob, który wskoczył na samą górę podium z 9. pozycji. Z 325 liczba chłopców nazwana tym imieniem wzrosła do 414.