Gotówka w Norwegii traci znaczenie. Minister chce nowych limitów i wycofania banknotu
16 stycznia 2026 09:02
Banknot 1000 NOK może zostać wycofany z obiegu. Ostateczną decyzję podejmie Norges Bank. Fot. Norges Bank/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
Gotówka znika z obrotu w Norwegii
Średnia wartość banknotów w obiegu wyniosła w 2024 roku 34,3 mld NOK. W 2017 roku było to 42,4 mld NOK. Same banknoty 1000 i 500 NOK odpowiadały za łącznie 26,1 mld NOK. Nominał 1000 NOK stanowił 7,5 mld NOK tej kwoty.
To kolejny krok w stronę możliwie mocno bezgotówkowej Norwegii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wysokie nominały działają na korzyść przestępców?
Ministerstwo podkreśla, że gotówka nie pozostawia śladu transakcyjnego. Może być przechowywana i przekazywana bez udziału instytucji trzecich. To zwiększa ryzyko jej wykorzystania w praniu pieniędzy. Jednocześnie pełni rolę rezerwową i wspiera inkluzję finansową.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz