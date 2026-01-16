Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Życie w Norwegii

Gotówka w Norwegii traci znaczenie. Minister chce nowych limitów i wycofania banknotu

Redakcja

16 stycznia 2026 09:02

Kopiuj link
Gotówka w Norwegii traci znaczenie. Minister chce nowych limitów i wycofania banknotu

Banknot 1000 NOK może zostać wycofany z obiegu. Ostateczną decyzję podejmie Norges Bank. Fot. Norges Bank/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

Norweski rząd chce ponownej oceny najwyższych nominałów banknotów. Ministerstwo Finansów oficjalnie zwróciło się do Norges Bank w sprawie przyszłości banknotu 1000 NOK.

Decyzja ma związek ze spadkiem użycia gotówki i walką z przestępczością gospodarczą. Nowe dane pokazują, że wysoki nominał jest coraz rzadziej używany w legalnych transakcjach. Jednocześnie pozostaje istotny dla obiegu czarnorynkowego.
Korona norweska będzie cyfrowa? Norges Bank zainwestował w kolejne testy

Gotówka znika z obrotu w Norwegii

Udział gotówki w płatnościach w Norwegii systematycznie maleje. W marcu 2025 roku odpowiadała  za 2 proc. liczby transakcji. W 2017 roku było to 12 proc. Wartościowo gotówka stanowiła jedynie 1 proc. płatności.

Średnia wartość banknotów w obiegu wyniosła w 2024 roku 34,3 mld NOK. W 2017 roku było to 42,4 mld NOK. Same banknoty 1000 i 500 NOK odpowiadały za łącznie 26,1 mld NOK. Nominał 1000 NOK stanowił 7,5 mld NOK tej kwoty.
To kolejny krok w stronę możliwie mocno bezgotówkowej Norwegii.

To kolejny krok w stronę możliwie mocno bezgotówkowej Norwegii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wysokie nominały działają na korzyść przestępców?

Według Økokrim (norweska służba zwalczająca przestępczość gospodarczą i środowiskową) znaczna część popytu na gotówkę pochodzi z przestępczości. Policja wskazuje, że w krajach nordyckich to właśnie wysokie nominały są szczególnie poszukiwane. Økokrim publicznie opowiedział się za likwidacją najwyższego banknotu.

Ministerstwo podkreśla, że gotówka nie pozostawia śladu transakcyjnego. Może być przechowywana i przekazywana bez udziału instytucji trzecich. To zwiększa ryzyko jej wykorzystania w praniu pieniędzy. Jednocześnie pełni rolę rezerwową i wspiera inkluzję finansową.
Zmiana prawa finansowego w Norwegii: co z płatnościami gotówką?
Norges Bank już wcześniej analizował kwestię banknotu 1000 NOK i utrzymał go w obiegu. Od tamtej decyzji zmienił się jednak sposób płacenia i skala cyfryzacji. Dania wycofała swój banknot 1000 koron w 2025 roku. Ministerstwo Finansów oczekuje teraz nowej, aktualnej oceny struktury nominałów.
