Dopłaty do prądu do grudnia 2023? Projekt trafił do Stortingu

W budżecie Norwegii na 2023 r. rząd zaproponował przedłużenie programu dopłat do energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do grudnia przyszłego roku włącznie. Proponowane są również niewielkie korekty wysokości dopłat.

Projekt ustawy dot. przedłużenia dopłat do prądu właśnie trafił do Stortingu, w połowie listopada poinformowało Ministerstwo Ropy i Energii.



Rząd proponuje, by dla zużycia energii elektrycznej w okresie od stycznia do marca 2023 r. włącznie oraz zużycia energii elektrycznej w okresie od października 2023 r. do grudnia 2023 r. zmniejszyć opłaty o 90 proc. od ceny przekraczającej 0,70 NOK/kWh. W pozostałych miesiącach proponuje się zmniejszenie kwot o 80 proc.



Dotacje do rachunków za energię elektryczną Rada Ministrów Jonasa Gahr Støre po raz pierwszy wprowadziła w grudniu ubiegłego roku. Od tamtego czasu program dopłat, wobec pogłębiającego się kryzysu energetycznego, jest systematycznie przedłużany.