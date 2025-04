„Dobra wiadomość dla wszystkich poza gwałcicielami”. Seks bez zgody może być w Norwegii karany

Propozycja rządu to kara do sześciu lat więzienia za seks bez udzielenia świadomej zgody. pexels.com/public domain

Rząd z ważną wizytą… w łóżkach Norwegów. Sześć lat więzienia za seks bez zgody – postuluje norweska ministra sprawiedliwości.

W dniach 3-5 kwietnia odbył się zjazd krajowy Arbeiderpartiet. Jednym z jego największych wydarzeń było przemówienie ministry sprawiedliwości, Astri Aas-Hansen. „Tylko tak znaczy tak ” – powiedziała, na co sala zareagowała aplauzem i okrzykami „hurra”.

Konkretne propozycje zmian w prawie pojawią się za kilka dni. Wiadomo jednak, jaki jest ich zamysł – bierność nie może być uznawana za zgodę na stosunek seksualny. Może do niego dojść tylko po wyraźnych werbalnych lub pozawerbalnych sygnałach przyzwolenia. Tak, by upewnić się, że aktywność ta była dobrowolna dla wszystkich.

Propozycja rządu to kara do sześciu lat więzienia za seks bez udzielenia świadomej zgody oraz utrzymanie dotychczasowych przepisów, wedle których karą za seks po wyrażeniu sprzeciwu, można zostać pozbawionym wolności na okres do dziesięciu lat.