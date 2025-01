Dni wolne w Norwegii w 2025 roku. Kiedy warto zaplanować urlop w kraju fiordów

Nowy rok dopiero się zaczął i dla wielu planowanie urlopu w ciągu najbliższych miesięcy może się wydawać zbyt dalekosiężnym przedsięwzięciem, jednak warto zerknąć do kalendarza i przekonać się, w jakie dni tygodnia wypadają święta i dni ustawowo wolne w Norwegii. Jak sytuacja przedstawia się w 2025 roku?

Daty zaznaczone na czerwono nie tylko zapewniają przedstawicielom wielu profesji przerwę od pracy w miesiącach takich jak maj i grudzień. W tym roku kilka z nich to dni powszednie, co daje szansę na długie weekendy. Taka okazja nadarzyła się nawet dzisiaj, pierwszego dnia roku, który przypadł w środę. Łącznie 2025 rok oznacza dla mieszkańców kraju fiordów 9 dodatkowych dni wolnych.

Kto nie pomyślał o urlopie 2 i 3 stycznia, będzie miał szansę nadrobić w kolejnych miesiącach. Bez względu na możliwości urlopowe dni wolne przysługują przy okazji Wielkanocy. Wielki Czwartek i Wielki Piątek to 17 i 18 kwietnia, zaś Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia.

W maju dwa czwartki są zaznaczone w kalendarzu na czerwono. Chodzi o 1 maja, czyli Święto Pracy, i 29 maja, Dzień Wniebowstąpienia. Daje to perspektywę przedłużonego weekendu, jeśli o urlop poprosi się w następujące po nich piątki (2 maja i 30 maja).

Dzień ustawowo wolny w Norwegii, 17 maja (Święto Konstytucji), w 2025 roku to sobota. Chociaż Dzień Pięćdziesiątnicy 8 czerwca to niedziela, drugi dzień Zielonych Świątek to wolny poniedziałek 9 czerwca.