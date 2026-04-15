15 kwietnia 2026 13:01
Norwegia może podwyższyć podatki. Wszystko przez starzejące się społeczeństwo
Rosnące koszty emerytur
Zmienia się struktura demograficzna. Rośnie liczba osób powyżej 67 roku życia. Jednocześnie maleje udział osób aktywnych zawodowo. Ogranicza to wpływy do systemu. Coraz większa część budżetu państwa trafia na świadczenia społeczne.
Prognozy zakładają utrzymanie obecnych zasad polityki społecznej.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Więcej świadczeń zdrowotnych i zmiany w systemie
Wprowadzane są zmiany ograniczające wydatki. Zaostrzono zasady refundacji leków na otyłość i cukrzycę. Zmieniono też przepisy dotyczące świadczeń dla samotnych rodziców oraz osób po stracie bliskich. Działania mają przynieść oszczędności na poziomie około 2,5 mld NOK w ciągu dekady. Największy efekt przynoszą reformy emerytalne, które mają obniżyć wydatki o 50 mld NOK.