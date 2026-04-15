15 kwietnia 2026 13:01

Norwegia może podwyższyć podatki. Wszystko przez starzejące się społeczeństwo

Wydatki na norweski system świadczeń społecznych rosną. Nowe wyliczenia urzędu pracy i opieki społecznej wskazują na wyraźny wzrost kosztów do 2035 roku. Może to przełożyć się na wyższe podatki dla pracujących.
Coraz większa część wytwarzanego PKB trafi na świadczenia. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Norweski urząd pracy i opieki społecznej opublikował nowe prognozy dotyczące wydatków na system świadczeń. Wynika z nich, że w 2035 roku koszty osiągną poziom 831 mld NOK. To o 95 mld NOK więcej niż w 2025 roku. Wzrost wynika głównie ze starzenia się społeczeństwa.
Przeczytaj również Pracujący w Norwegii z podwyżkami. Wiemy, na co zgodzili się pracodawcy

Rosnące koszty emerytur

Największy wzrost dotyczy emerytur. Wypłaty świadczeń emerytalnych wzrosły o 65 mld NOK od 2015 roku. W 2025 roku osiągną poziom 351 mld NOK. Do 2035 roku mają zwiększyć się o kolejne 56 mld NOK. To ponad połowa całkowitego wzrostu wydatków.

Zmienia się struktura demograficzna. Rośnie liczba osób powyżej 67 roku życia. Jednocześnie maleje udział osób aktywnych zawodowo. Ogranicza to wpływy do systemu. Coraz większa część budżetu państwa trafia na świadczenia społeczne.

Prognozy zakładają utrzymanie obecnych zasad polityki społecznej.

Prognozy zakładają utrzymanie obecnych zasad polityki społecznej.

Więcej świadczeń zdrowotnych i zmiany w systemie

Wydatki na świadczenia zdrowotne również rosną. Dotyczy to m.in. zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy. W latach 2015-2025 wzrosły o 42 mld NOK. Osiągnęły poziom 269 mld NOK. Do 2035 roku mają wzrosnąć o kolejne 20 mld NOK rocznie.

Wprowadzane są zmiany ograniczające wydatki. Zaostrzono zasady refundacji leków na otyłość i cukrzycę. Zmieniono też przepisy dotyczące świadczeń dla samotnych rodziców oraz osób po stracie bliskich. Działania mają przynieść oszczędności na poziomie około 2,5 mld NOK w ciągu dekady. Największy efekt przynoszą reformy emerytalne, które mają obniżyć wydatki o 50 mld NOK.
Przeczytaj również Inflacja bez zaskoczeń, ale problem nie znika. Norges Bank może wkrótce zareagować
Prognozy urzędu wskazują również na możliwe konsekwencje dla podatników. Jeśli wzrost wydatków zostałby w całości pokryty z podatków, każdy pracujący musiałby płacić rocznie o 13 tys. NOK więcej. Jednocześnie spowolnienie wzrostu gospodarczego ogranicza możliwości finansowania systemu, co może wpływać na przyszłe decyzje budżetowe państwa oraz kierunek zmian w polityce społecznej.
To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok
Poradniki
Aktualności

Te zmiany wpłyną na twój budżet. Tak zmieni się norweski portfel w 2026 roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Finanse Norwegów w 2025. Wzrost dochodów nie wystarcza: stomatolog poza zasięgiem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Mieszkańcy Norwegii zarabiają więcej. Tak zmieniły się pensje w ciągu roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Norweski GUS podał dane za 2023 rok. Gospodarstwa domowe z najwyższym wzrostem dochodów od lat
Poradniki
Życie w Norwegii

Boom w świadczeniach socjalnych: coraz więcej młodych potrzebuje pomocy finansowej w Norwegii
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegia? Wciąż droga. Nowy raport nie pozostawia złudzeń
Poradniki
Życie w Norwegii

Norwegowie nie są gotowi na starość? Mimo wszystko chcą dożyć 94 lat
Poradniki
Życie w Norwegii

Świadczenia dla migrantów w Norwegii. Urzędnicy pokazują konkretne liczby
Poradniki
Biznes i gospodarka

Dobrze będzie, ale za kilka lat. Norweskie instytucje zmieniają prognozy dla kraju
Komentarze (2)
z
11 minut temu
jak to to imigranci nie pracuja
Ten portal jest coraz gorszy
1 godzinę temu
Jeśli wzrost pokryją podatki, każdy dopłaci 13 tys.&#039; – a w tytule już każdy dopłaci. Redakcjo, zabrakło Wam &#039;gdyby&#039;, czy celowo straszycie? Manipulacja, a nie dziennikarstwo
Szczegóły
