Norwegia może podwyższyć podatki. Wszystko przez starzejące się społeczeństwo

Wydatki na norweski system świadczeń społecznych rosną. Nowe wyliczenia urzędu pracy i opieki społecznej wskazują na wyraźny wzrost kosztów do 2035 roku. Może to przełożyć się na wyższe podatki dla pracujących.

Norweski urząd pracy i opieki społecznej opublikował nowe prognozy dotyczące wydatków na system świadczeń. Wynika z nich, że w 2035 roku koszty osiągną poziom 831 mld NOK. To o 95 mld NOK więcej niż w 2025 roku. Wzrost wynika głównie ze starzenia się społeczeństwa.

Rosnące koszty emerytur Największy wzrost dotyczy emerytur. Wypłaty świadczeń emerytalnych wzrosły o 65 mld NOK od 2015 roku. W 2025 roku osiągną poziom 351 mld NOK. Do 2035 roku mają zwiększyć się o kolejne 56 mld NOK. To ponad połowa całkowitego wzrostu wydatków.



Zmienia się struktura demograficzna. Rośnie liczba osób powyżej 67 roku życia. Jednocześnie maleje udział osób aktywnych zawodowo. Ogranicza to wpływy do systemu. Coraz większa część budżetu państwa trafia na świadczenia społeczne.

Prognozy zakładają utrzymanie obecnych zasad polityki społecznej.

Więcej świadczeń zdrowotnych i zmiany w systemie Wydatki na świadczenia zdrowotne również rosną. Dotyczy to m.in. zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy. W latach 2015-2025 wzrosły o 42 mld NOK. Osiągnęły poziom 269 mld NOK. Do 2035 roku mają wzrosnąć o kolejne 20 mld NOK rocznie.



Wprowadzane są zmiany ograniczające wydatki. Zaostrzono zasady refundacji leków na otyłość i cukrzycę. Zmieniono też przepisy dotyczące świadczeń dla samotnych rodziców oraz osób po stracie bliskich. Działania mają przynieść oszczędności na poziomie około 2,5 mld NOK w ciągu dekady. Największy efekt przynoszą reformy emerytalne, które mają obniżyć wydatki o 50 mld NOK.