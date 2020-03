Buypass podnosi ceny identyfikatora ID

Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Wielu polega na uzyskaniu ID w celu uzyskania dostępu do usług wymagających uwierzytelnienia na 4 poziomie bezpieczeństwa. Pracujemy teraz na kilka zmian, aby zarządzać wszystkimi żądaniami.

Aby nawiązać relacje z klientami na poziomie 4, wymagane są kompleksowe kontrole identyfikacyjne. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej tożsamości.



Do tej pory klienci płacili tylko za PUM (personlig utlevering mottakingsbevis, osobiste poświadczenie odbioru przesyłki),

i w związku z obecną sytuacją, w której się znajdujemy, klienci są również dodatkowo obciążani za wydanie ID. Określamy, że dotyczy to zarówno ID w postaci karty z czytnikiem, jak ID w telefonie komórkowym. Podwyżka ceny dotyczy nowych klientów. Prosimy o zrozumienie przyczyny wzrostu cen i przepraszamy, jeśli niewystarczająco informowaliśmy o tej sprawie.

~Buypass