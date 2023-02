Zwolnienie lekarskie także po e-konsultacji. Trzeba spełnić szereg warunków

Ministerstwo Pracy i Integracji szykuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Resort proponuje, by lekarze mogli wystawić zwolnienie chorobowe po przeprowadzeniu e-konsultacji. Obecnie wymagana jest osobista wizyta u specjalisty.

Krok naprzód dzięki pandemii

Procedura e-konsultacji zdobyła w Norwegii popularność podczas pandemii koronawirusa. Możliwość uzyskania w ten sposób zwolnienia chorobowego miała ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia. NAV i służba zdrowia przyznali, że metoda sprawdziła się i może być kontynuowana na co dzień. – Pacjenci, których lekarz już dobrze zna, mogą uniknąć konieczności podróży do gabinetu. W przypadku choroby wyjście do lekarza może okazać się niepotrzebnym obciążeniem – argumentuje minister pracy Marte Mjøs Persen.