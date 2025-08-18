Zachorowałeś w Polsce? Sprawdź, jak dostać chorobowe z Norwegii krok po kroku
18 sierpnia 2025 14:50
Zasiłek chorobowy w Norwegii MultiNOR
Czy można otrzymać chorobowe (sykepenger) z Norwegii, jeśli zachorujesz poza jej granicami? Tak – ale musisz działać szybko i zgodnie z zasadami. Poniżej znajdziesz wszystkie możliwe scenariusze i wskazówki, co zrobić w każdej sytuacji.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Scenariusz 1: Chorujesz w Polsce, ale masz norweskiego pracodawcę
- powiadom pracodawcę natychmiast – najlepiej w pierwszym dniu choroby. Możesz zadzwonić, wysłać SMS lub e-mail,
- idź do polskiego lekarza tego samego dnia lub najpóźniej następnego,
- poproś o papierowe zwolnienie lekarskie (L4) z datą, pieczątką, podpisem lekarza i kodem choroby,
- zadbaj o tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język norweski lub angielski – NAV i pracodawca mogą tego wymagać,
- wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do pracodawcy i NAV wraz z wnioskiem o zasiłek chorobowy w ciągu kilku dni.
Scenariusz 2: Chorujesz w Polsce i jesteś na własnej działalności (ENK)
- zwolnienie lekarskie z Polski także wymaga tłumaczenia przysięgłego,
- NAV może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających Twoje miejsce pobytu, powód wyjazdu i plany powrotu.
Scenariusz 3: Zachorowałeś dzień przed planowanym powrotem do Norwegii
Scenariusz 4: Choroba rozpoczęła się w Norwegii, a potem wyjechałeś do Polski
Uwaga! Jeśli pobyt za granicą nie został zgłoszony, NAV może wstrzymać wypłatę świadczenia.
Scenariusz 5: Chorujesz w Polsce i masz świadczenia z NAV (np. zasiłek rodzicielski)
Najważniejsze zasady, o których musisz pamiętać, gdy zachorujesz w Polsce
- Pierwszy dzień choroby jest kluczowy – wtedy trzeba zgłosić nieobecność i uzyskać dokument od lekarza.
- Zwolnienie z Polski musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
- Zgłaszaj chorobę zarówno do pracodawcy, jak i NAV.
- Zachowaj wszystkie bilety, potwierdzenia podróży i dokumenty, które mogą udowodnić, kiedy i dlaczego przebywasz w Polsce.
- Nie czekaj z wysyłką dokumentów – opóźnienie może skutkować odmową wypłaty chorobowego.
- Pamiętaj, że wysłanie samego zwolnienia do NAV nie wystarczy. Musisz je wysłać wraz z wnioskiem, który nazywamy Oświadczeniem własnym.
Choroba podczas pobytu w Polsce nie przekreśla prawa do zasiłku chorobowego z Norwegii, ale wymaga od Ciebie szybkiego działania i dopilnowania formalności. Najważniejsze to: poinformować pracodawcę/NAV w pierwszym dniu choroby, zdobyć i przetłumaczyć zwolnienie lekarskie oraz dostarczyć je w odpowiednim czasie.
Zasada jest prosta – im szybciej zareagujesz, tym większa szansa, że Twoje chorobowe zostanie wypłacone bez problemów.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz