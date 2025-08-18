Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Zdrowie

Zachorowałeś w Polsce? Sprawdź, jak dostać chorobowe z Norwegii krok po kroku

Redakcja

18 sierpnia 2025 14:50

Kopiuj link
Zachorowałeś w Polsce? Sprawdź, jak dostać chorobowe z Norwegii krok po kroku

Zasiłek chorobowy w Norwegii MultiNOR

Wyjechałeś na urlop do Polski, cieszysz się spotkaniami z rodziną, aż nagle dopada Cię grypa, zatrucie pokarmowe albo inna choroba, która uniemożliwia powrót do pracy w zaplanowanym terminie. Co wtedy?

Czy można otrzymać chorobowe (sykepenger) z Norwegii, jeśli zachorujesz poza jej granicami? Tak – ale musisz działać szybko i zgodnie z zasadami. Poniżej znajdziesz wszystkie możliwe scenariusze i wskazówki, co zrobić w każdej sytuacji.

Scenariusz 1: Chorujesz w Polsce, ale masz norweskiego pracodawcę

Jeśli jesteś zatrudniony w Norwegii i nagle zachorujesz podczas pobytu w Polsce:
  • powiadom pracodawcę natychmiast – najlepiej w pierwszym dniu choroby. Możesz zadzwonić, wysłać SMS lub e-mail,
  • idź do polskiego lekarza tego samego dnia lub najpóźniej następnego,
  • poproś o papierowe zwolnienie lekarskie (L4) z datą, pieczątką, podpisem lekarza i kodem choroby,
  • zadbaj o tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język norweski lub angielski – NAV i pracodawca mogą tego wymagać,
  • wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do pracodawcy i NAV wraz z wnioskiem o zasiłek chorobowy w ciągu kilku dni.
Uwaga: NAV może poprosić o dowód, że planowałeś wrócić do Norwegii i kontynuować pracę po urlopie.

Scenariusz 2: Chorujesz w Polsce i jesteś na własnej działalności (ENK)

Jeśli prowadzisz Enkeltpersonforetak (jednoosobową działalność gospodarczą) w Norwegii, zasady są podobne jak przy zatrudnieniu, ale musisz sam zgłosić chorobę do NAV. Ponadto:
  • zwolnienie lekarskie z Polski także wymaga tłumaczenia przysięgłego,
  • NAV może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających Twoje miejsce pobytu, powód wyjazdu i plany powrotu.
Pamiętaj, że dla samozatrudnionych obowiązują inne okresy oczekiwania na wypłatę chorobowego – zwykle 17 dni (unless wykupiłeś krótszy okres w dobrowolnym ubezpieczeniu).

Scenariusz 3: Zachorowałeś dzień przed planowanym powrotem do Norwegii

To częsta sytuacja: końcówka urlopu, a Ty lądujesz w łóżku. W takim przypadku nadal musisz udać się do lekarza w Polsce w dniu, w którym zaczynasz chorować. Jeśli lekarz stwierdzi, że nie możesz podróżować, wpisze to w zwolnieniu. Taki dokument (z tłumaczeniem) zgłaszasz do pracodawcy/NAV, a chorobowe będzie wypłacane od dnia wskazanego na zwolnieniu.

Scenariusz 4: Choroba rozpoczęła się w Norwegii, a potem wyjechałeś do Polski

Jeśli już byłeś na chorobowym, a w trakcie wyjazdu do Polski nadal jesteś niezdolny do pracy, musisz poinformować NAV o zmianie miejsca pobytu, ponieważ wymagana jest zgoda NAV na pobyt poza Norwegią podczas trwania zwolnienia. 

Uwaga! Jeśli pobyt za granicą nie został zgłoszony, NAV może wstrzymać wypłatę świadczenia.

Scenariusz 5: Chorujesz w Polsce i masz świadczenia z NAV (np. zasiłek rodzicielski)

Osoby pobierające inne świadczenia z NAV (np. AAP – arbeidsavklaringspenger) również muszą zgłosić chorobę i dostarczyć dokumenty z tłumaczeniem. W niektórych przypadkach NAV poprosi o dodatkowe oświadczenia lub formularze potwierdzające niezdolność do pracy.

Najważniejsze zasady, o których musisz pamiętać, gdy zachorujesz w Polsce

  1. Pierwszy dzień choroby jest kluczowy – wtedy trzeba zgłosić nieobecność i uzyskać dokument od lekarza.
  2. Zwolnienie z Polski musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
  3. Zgłaszaj chorobę zarówno do pracodawcy, jak i NAV.
  4. Zachowaj wszystkie bilety, potwierdzenia podróży i dokumenty, które mogą udowodnić, kiedy i dlaczego przebywasz w Polsce.
  5. Nie czekaj z wysyłką dokumentów – opóźnienie może skutkować odmową wypłaty chorobowego.
  6. Pamiętaj, że wysłanie samego zwolnienia do NAV nie wystarczy. Musisz je wysłać wraz z wnioskiem, który nazywamy Oświadczeniem własnym.

Choroba podczas pobytu w Polsce nie przekreśla prawa do zasiłku chorobowego z Norwegii, ale wymaga od Ciebie szybkiego działania i dopilnowania formalności. Najważniejsze to: poinformować pracodawcę/NAV w pierwszym dniu choroby, zdobyć i przetłumaczyć zwolnienie lekarskie oraz dostarczyć je w odpowiednim czasie.

Zasada jest prosta – im szybciej zareagujesz, tym większa szansa, że Twoje chorobowe zostanie wypłacone bez problemów.
