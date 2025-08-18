Zachorowałeś w Polsce? Sprawdź, jak dostać chorobowe z Norwegii krok po kroku

Zasiłek chorobowy w Norwegii MultiNOR

Wyjechałeś na urlop do Polski, cieszysz się spotkaniami z rodziną, aż nagle dopada Cię grypa, zatrucie pokarmowe albo inna choroba, która uniemożliwia powrót do pracy w zaplanowanym terminie. Co wtedy?



Czy można otrzymać chorobowe (sykepenger) z Norwegii, jeśli zachorujesz poza jej granicami? Tak – ale musisz działać szybko i zgodnie z zasadami. Poniżej znajdziesz wszystkie możliwe scenariusze i wskazówki, co zrobić w każdej sytuacji.

Scenariusz 1: Chorujesz w Polsce, ale masz norweskiego pracodawcę

powiadom pracodawcę natychmiast – najlepiej w pierwszym dniu choroby. Możesz zadzwonić, wysłać SMS lub e-mail, idź do polskiego lekarza tego samego dnia lub najpóźniej następnego, poproś o papierowe zwolnienie lekarskie (L4) z datą, pieczątką, podpisem lekarza i kodem choroby, zadbaj o tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język norweski lub angielski – NAV i pracodawca mogą tego wymagać, wyślij skan lub zdjęcie dokumentu do pracodawcy i NAV wraz z wnioskiem o zasiłek chorobowy w ciągu kilku dni. Uwaga: NAV może poprosić o dowód, że planowałeś wrócić do Norwegii i kontynuować pracę po urlopie. Jeśli jesteś zatrudniony w Norwegii i nagle zachorujesz podczas pobytu w Polsce:

Scenariusz 2: Chorujesz w Polsce i jesteś na własnej działalności (ENK) zwolnienie lekarskie z Polski także wymaga tłumaczenia przysięgłego,

Jeśli prowadzisz Enkeltpersonforetak (jednoosobową działalność gospodarczą) w Norwegii, zasady są podobne jak przy zatrudnieniu, ale musisz sam zgłosić chorobę do NAV. Ponadto: zwolnienie lekarskie z Polski także wymaga tłumaczenia przysięgłego, NAV może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających Twoje miejsce pobytu, powód wyjazdu i plany powrotu. Pamiętaj, że dla samozatrudnionych obowiązują inne okresy oczekiwania na wypłatę chorobowego – zwykle 17 dni (unless wykupiłeś krótszy okres w dobrowolnym ubezpieczeniu).

Scenariusz 3: Zachorowałeś dzień przed planowanym powrotem do Norwegii To częsta sytuacja: końcówka urlopu, a Ty lądujesz w łóżku. W takim przypadku nadal musisz udać się do lekarza w Polsce w dniu, w którym zaczynasz chorować. Jeśli lekarz stwierdzi, że nie możesz podróżować, wpisze to w zwolnieniu. Taki dokument (z tłumaczeniem) zgłaszasz do pracodawcy/NAV, a chorobowe będzie wypłacane od dnia wskazanego na zwolnieniu.

Scenariusz 4: Choroba rozpoczęła się w Norwegii, a potem wyjechałeś do Polski Jeśli już byłeś na chorobowym, a w trakcie wyjazdu do Polski nadal jesteś niezdolny do pracy, musisz poinformować NAV o zmianie miejsca pobytu, ponieważ wymagana jest zgoda NAV na pobyt poza Norwegią podczas trwania zwolnienia.



Uwaga! Jeśli pobyt za granicą nie został zgłoszony, NAV może wstrzymać wypłatę świadczenia.

Scenariusz 5: Chorujesz w Polsce i masz świadczenia z NAV (np. zasiłek rodzicielski) Osoby pobierające inne świadczenia z NAV (np. AAP – arbeidsavklaringspenger) również muszą zgłosić chorobę i dostarczyć dokumenty z tłumaczeniem. W niektórych przypadkach NAV poprosi o dodatkowe oświadczenia lub formularze potwierdzające niezdolność do pracy.

Najważniejsze zasady, o których musisz pamiętać, gdy zachorujesz w Polsce Pierwszy dzień choroby jest kluczowy – wtedy trzeba zgłosić nieobecność i uzyskać dokument od lekarza. Zwolnienie z Polski musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Zgłaszaj chorobę zarówno do pracodawcy, jak i NAV. Zachowaj wszystkie bilety, potwierdzenia podróży i dokumenty, które mogą udowodnić, kiedy i dlaczego przebywasz w Polsce. Nie czekaj z wysyłką dokumentów – opóźnienie może skutkować odmową wypłaty chorobowego. Pamiętaj, że wysłanie samego zwolnienia do NAV nie wystarczy. Musisz je wysłać wraz z wnioskiem, który nazywamy Oświadczeniem własnym.

Choroba podczas pobytu w Polsce nie przekreśla prawa do Najważniejsze to: poinformować pracodawcę/NAV w pierwszym dniu choroby, zdobyć i przetłumaczyć zwolnienie lekarskie oraz dostarczyć je w odpowiednim czasie.



Choroba podczas pobytu w Polsce nie przekreśla prawa do zasiłku chorobowego z Norwegii, ale wymaga od Ciebie szybkiego działania i dopilnowania formalności. Zasada jest prosta – im szybciej zareagujesz, tym większa szansa, że Twoje chorobowe zostanie wypłacone bez problemów.