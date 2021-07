Wypełniacze i zabiegi kosmetyczne w Norwegii: nie każdy będzie mógł je zrobić

Podczas gdy jeszcze w lipcu zatwierdzono zakaz publikacji zretuszowanych zdjęć bez specjalnej adnotacji dla influencerów i firm aktywnych w mediach społecznościowych, norweski rząd poszedł o krok dalej i przedstawił propozycję wprowadzenia limitu wieku 18 lat dla klientów i wymagań kompetencyjnych u kosmetyczek w przypadku niektórych form zabiegów kosmetycznych.

Chcą uwolnić młodych od presji nieosiągalnego ideału

Celem pomysłodawców wprowadzenia wymagań dla kosmetyczek jest także pokazanie tego, co jest bardziej normalne i naturalne, i nauczenie młodzieży rozróżniania między tym, co prawdziwe a tym, co fałszywe. Młodzi ludzie są bowiem narażeni przez m.in. media społecznościowe na dążenie do nieosiągalnego ideału piękna.