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  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
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Zdrowie
|
Redakcja
|

11 czerwca 2026 09:02

Ukryty ślad po COVID-19. Norweskie badanie wskazuje na ważne zmiany dla zdrowia

Nowe norweskie badanie łączy zakażenie COVID-19 ze zwiększonym ryzykiem niewidocznego obciążenia serca. Naukowcy znaleźli taki sygnał w próbkach krwi tysięcy osób po pandemii. Chodzi o wzrost poziomu troponiny, białka wskazującego na stres lub uszkodzenie komórek serca.
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Ukryty ślad po COVID-19. Norweskie badanie wskazuje na ważne zmiany dla zdrowia
Zmiany zauważono także wśród młodszych uczestników badania. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Podsumowanie artykułu
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Wyniki oparto na danych z Badania Zdrowia w Trøndelag (HUNT). Objęło prawie 20 tys. zdrowych mieszkańców regionu, których obserwowano przez kilka lat. Naukowcy porównali próbki krwi pobrane krótko przed pandemią z próbkami zebranymi później, co pozwoliło im sprawdzić zmiany po przejściu zakażenia.

Profesor i lekarz Torbjørn Omland z Uniwersytetu w Oslo (UiO) oraz Szpitala Uniwersyteckiego Akershus (Ahus) mówi, że pomiary wskazują na możliwy wzrost stopnia uszkodzenia serca po pandemii. Według niego dane sugerują związek z COVID-19. Badanie ukazało się w czasopiśmie „European Journal of Preventive Cardiology”.
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Ukryty sygnał. Serce obciążono po przejściu COVID-19

Troponina jest markerem stresu serca. Gdy komórki mięśnia sercowego są uszkodzone albo mocno obciążone, białko przedostaje się do krwi. Omland wskazuje, że wzrost troponiny wiąże się z większym ryzykiem chorób serca w przyszłości. Dotyczy to głównie niewydolności serca, ale także zawału i udaru.

W badaniu poziom troponiny wzrósł średnio o 4 proc. u osób, które przeszły COVID-19. U części badanych wzrost był znacznie wyższy. Osoby po zakażeniu miały o 17 proc. większe prawdopodobieństwo wzrostu troponiny o 50 proc. lub więcej. Zmiany wykryto także u młodszych uczestników.
Norwegia należała do państw z jednymi z największych restrykcji covidowych na świecie.

Norwegia należała do państw z jednymi z największych restrykcji covidowych na świecie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

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Ostrożna interpretacja. Potrzebne dalsze dane do konkretnych wniosków

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) śledzi wyniki badań, ale zaleca ostrożność. Hanne Gulseth z FHI ocenia, że obecna wiedza nie pozwala jeszcze stwierdzić, że COVID-19 zwiększa długoterminowe ryzyko chorób serca. Podkreśla, że badanie nie pokazuje, czy zmiana jest trwała, czy przejściowa. Znaczenie niewielkich subklinicznych zmian u pojedynczej osoby pozostaje niepewne.

Gulseth wskazuje też inne możliwe przyczyny wzrostu troponiny. To między innymi choroby serca, sepsa, przewlekła choroba nerek, duży wysiłek fizyczny, niektóre leki i substancje psychoaktywne. Omland odpowiada, że analizy uwzględniały inne czynniki. Według niego COVID-19 pozostaje najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem obserwowanego zjawiska.
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Naukowcy nie wskazują obecnie na potrzebę masowego badania troponiny po zakażeniu. Omland zaznacza, że pojedynczy wynik bez wcześniejszego pomiaru sprzed pandemii trudno właściwie ocenić. Dodaje jednak, że przy dużej liczbie zakażeń nawet niewielkie zmiany mogą mieć znaczenie dla zdrowia publicznego.
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