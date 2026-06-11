Ukryty ślad po COVID-19. Norweskie badanie wskazuje na ważne zmiany dla zdrowia

Nowe norweskie badanie łączy zakażenie COVID-19 ze zwiększonym ryzykiem niewidocznego obciążenia serca. Naukowcy znaleźli taki sygnał w próbkach krwi tysięcy osób po pandemii. Chodzi o wzrost poziomu troponiny, białka wskazującego na stres lub uszkodzenie komórek serca.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Wyniki oparto na danych z Badania Zdrowia w Trøndelag (HUNT). Objęło prawie 20 tys. zdrowych mieszkańców regionu, których obserwowano przez kilka lat. Naukowcy porównali próbki krwi pobrane krótko przed pandemią z próbkami zebranymi później, co pozwoliło im sprawdzić zmiany po przejściu zakażenia.



Profesor i lekarz Torbjørn Omland z Uniwersytetu w Oslo (UiO) oraz Szpitala Uniwersyteckiego Akershus (Ahus) mówi, że pomiary wskazują na możliwy wzrost stopnia uszkodzenia serca po pandemii. Według niego dane sugerują związek z COVID-19. Badanie ukazało się w czasopiśmie „European Journal of Preventive Cardiology”.

Ukryty sygnał. Serce obciążono po przejściu COVID-19 Troponina jest markerem stresu serca. Gdy komórki mięśnia sercowego są uszkodzone albo mocno obciążone, białko przedostaje się do krwi. Omland wskazuje, że wzrost troponiny wiąże się z większym ryzykiem chorób serca w przyszłości. Dotyczy to głównie niewydolności serca, ale także zawału i udaru.



W badaniu poziom troponiny wzrósł średnio o 4 proc. u osób, które przeszły COVID-19. U części badanych wzrost był znacznie wyższy. Osoby po zakażeniu miały o 17 proc. większe prawdopodobieństwo wzrostu troponiny o 50 proc. lub więcej. Zmiany wykryto także u młodszych uczestników.

Norwegia należała do państw z jednymi z największych restrykcji covidowych na świecie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ostrożna interpretacja. Potrzebne dalsze dane do konkretnych wniosków Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) śledzi wyniki badań, ale zaleca ostrożność. Hanne Gulseth z FHI ocenia, że obecna wiedza nie pozwala jeszcze stwierdzić, że COVID-19 zwiększa długoterminowe ryzyko chorób serca. Podkreśla, że badanie nie pokazuje, czy zmiana jest trwała, czy przejściowa. Znaczenie niewielkich subklinicznych zmian u pojedynczej osoby pozostaje niepewne.



Gulseth wskazuje też inne możliwe przyczyny wzrostu troponiny. To między innymi choroby serca, sepsa, przewlekła choroba nerek, duży wysiłek fizyczny, niektóre leki i substancje psychoaktywne. Omland odpowiada, że analizy uwzględniały inne czynniki. Według niego COVID-19 pozostaje najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem obserwowanego zjawiska.

Reklama