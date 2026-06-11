Ukryty ślad po COVID-19. Norweskie badanie wskazuje na ważne zmiany dla zdrowia
Profesor i lekarz Torbjørn Omland z Uniwersytetu w Oslo (UiO) oraz Szpitala Uniwersyteckiego Akershus (Ahus) mówi, że pomiary wskazują na możliwy wzrost stopnia uszkodzenia serca po pandemii. Według niego dane sugerują związek z COVID-19. Badanie ukazało się w czasopiśmie „European Journal of Preventive Cardiology”.
Ukryty sygnał. Serce obciążono po przejściu COVID-19
W badaniu poziom troponiny wzrósł średnio o 4 proc. u osób, które przeszły COVID-19. U części badanych wzrost był znacznie wyższy. Osoby po zakażeniu miały o 17 proc. większe prawdopodobieństwo wzrostu troponiny o 50 proc. lub więcej. Zmiany wykryto także u młodszych uczestników.
Norwegia należała do państw z jednymi z największych restrykcji covidowych na świecie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
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Ostrożna interpretacja. Potrzebne dalsze dane do konkretnych wniosków
Gulseth wskazuje też inne możliwe przyczyny wzrostu troponiny. To między innymi choroby serca, sepsa, przewlekła choroba nerek, duży wysiłek fizyczny, niektóre leki i substancje psychoaktywne. Omland odpowiada, że analizy uwzględniały inne czynniki. Według niego COVID-19 pozostaje najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem obserwowanego zjawiska.
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