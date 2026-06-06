Norwegowie częściej trafiają do lekarzy i aptek. Za liczbami kryje się duża zmiana
Recepty po pandemii biją rekordy. Jedna grupa wiekowa wyróżnia się najmocniej
Największy wzrost widać w grupie osób w wieku 30–34 lata. Stosowanie leków wzrosło w niej o ponad 13 proc. Przed pandemią recepty wykupywały 674 osoby na 1000. Obecnie jest to ponad 725 osób na 1000. W grupie 35–39 lat wzrost wynosi około 7,5 proc., a w grupie 40–44 lata prawie 6 proc.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Zwrot widoczny jest nie wśród najstarszych, a najmłodszych grup społecznych w Norwegii.Fot. Albin Olsson, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)
Ankieta
Po pandemii częściej chodzisz do lekarza w Norwegii?
Norwegia: leki na ADHD, depresję i serce mocno w górę
W grupie 30–34 lata odsetek osób przyjmujących leki na ADHD wzrósł ponad trzykrotnie w ciągu sześciu lat. Obecnie stosuje je ponad 4,2 proc. Norwegów z tej grupy wiekowej. Liczba osób w wieku 20–44 lata, które wykupują leki na depresję i lęk, wzrosła od 2019 r. o 36,2 proc. To ponad 145 tys. młodych dorosłych, czyli o 39 tys. więcej niż przed pandemią. Gwałtownie wzrosło też stosowanie semaglutydu, substancji czynnej leków Ozempic i Wegovy.
Norwegowie chętnie udają się do aptek i gabinetów lekarskich
FHI wskazuje jednak, że przyczyn może być więcej: większa otwartość wokół zdrowia psychicznego, częstsze szukanie pomocy, lepszy dostęp do usług, zmiany kryteriów diagnostycznych i zmiany w ochronie zdrowia. Instytut nie wyklucza wpływu kolejnych zakażeń COVID-19, ale zaznacza, że same infekcje nie tłumaczą wzrostu.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz