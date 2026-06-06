Norwegowie częściej trafiają do lekarzy i aptek. Za liczbami kryje się duża zmiana

Nagły wzrost obserwowany jest od 2022 roku. Björn Wylezich - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Po pandemii w Norwegii wyraźnie wzrosła liczba młodych dorosłych, którzy wykupują leki na receptę. Największa zmiana dotyczy osób na początku trzydziestki. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) sprawdza przyczyny trendu.

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Dane z norweskiej statystyki leków pokazują wyraźną zmianę po 2020 r. Przed pandemią stosowanie leków było stabilne lub okresowo spadało. Po całkowitym zniesieniu obostrzeń covidowych wskaźniki zaczęły rosnąć. W 2026 roku rekordowo duża część osób w wieku od 20 do 44 lat wykupuje co najmniej jedną receptę rocznie.

Recepty po pandemii biją rekordy. Jedna grupa wiekowa wyróżnia się najmocniej W czasie tzw. zamknięcia społeczeństwa w 2020 r. stosowanie leków spadło we wszystkich grupach wiekowych od 20 do 44 lat. Po zniesieniu ograniczeń trend szybko się odwrócił. Krzywe zaczęły iść w górę. Obecne poziomy są wyraźnie wyższe niż w 2019 r.



Największy wzrost widać w grupie osób w wieku 30–34 lata. Stosowanie leków wzrosło w niej o ponad 13 proc. Przed pandemią recepty wykupywały 674 osoby na 1000. Obecnie jest to ponad 725 osób na 1000. W grupie 35–39 lat wzrost wynosi około 7,5 proc., a w grupie 40–44 lata prawie 6 proc.

Zwrot widoczny jest nie wśród najstarszych, a najmłodszych grup społecznych w Norwegii.Fot. Albin Olsson, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)

Ankieta Po pandemii częściej chodzisz do lekarza w Norwegii? Tak i częściej biorę recepty Tak, ale nie biorę więcej recept Nie, bez zmian Rzadziej/unikam – kolejki, brak czasu

Norwegia: leki na ADHD, depresję i serce mocno w górę W statystykach wyróżniają się cztery grupy leków. Chodzi o leki sercowo-naczyniowe, preparaty na ADHD, antydepresanty i leki wspomagające redukcję masy ciała. Wśród osób po 20. i 30. roku życia stosowanie leków sercowo-naczyniowych wzrosło miejscami o blisko 60 proc. Dotyczy to m.in. beta-blokerów, leków obniżających ciśnienie, leków na cholesterol i preparatów przeciwzakrzepowych.



W grupie 30–34 lata odsetek osób przyjmujących leki na ADHD wzrósł ponad trzykrotnie w ciągu sześciu lat. Obecnie stosuje je ponad 4,2 proc. Norwegów z tej grupy wiekowej. Liczba osób w wieku 20–44 lata, które wykupują leki na depresję i lęk, wzrosła od 2019 r. o 36,2 proc. To ponad 145 tys. młodych dorosłych, czyli o 39 tys. więcej niż przed pandemią. Gwałtownie wzrosło też stosowanie semaglutydu, substancji czynnej leków Ozempic i Wegovy.

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