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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Zdrowie
|
Redakcja
|

06 czerwca 2026 13:04

Norwegowie częściej trafiają do lekarzy i aptek. Za liczbami kryje się duża zmiana

Po pandemii w Norwegii wyraźnie wzrosła liczba młodych dorosłych, którzy wykupują leki na receptę. Największa zmiana dotyczy osób na początku trzydziestki. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) sprawdza przyczyny trendu.
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Norwegowie częściej trafiają do lekarzy i aptek. Za liczbami kryje się duża zmiana
Nagły wzrost obserwowany jest od 2022 roku. Björn Wylezich - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego
Podsumowanie artykułu
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Dane z norweskiej statystyki leków pokazują wyraźną zmianę po 2020 r. Przed pandemią stosowanie leków było stabilne lub okresowo spadało. Po całkowitym zniesieniu obostrzeń covidowych wskaźniki zaczęły rosnąć. W 2026 roku rekordowo duża część osób w wieku od 20 do 44 lat wykupuje co najmniej jedną receptę rocznie.
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Recepty po pandemii biją rekordy. Jedna grupa wiekowa wyróżnia się najmocniej

W czasie tzw. zamknięcia społeczeństwa w 2020 r. stosowanie leków spadło we wszystkich grupach wiekowych od 20 do 44 lat. Po zniesieniu ograniczeń trend szybko się odwrócił. Krzywe zaczęły iść w górę. Obecne poziomy są wyraźnie wyższe niż w 2019 r.

Największy wzrost widać w grupie osób w wieku 30–34 lata. Stosowanie leków wzrosło w niej o ponad 13 proc. Przed pandemią recepty wykupywały 674 osoby na 1000. Obecnie jest to ponad 725 osób na 1000. W grupie 35–39 lat wzrost wynosi około 7,5 proc., a w grupie 40–44 lata prawie 6 proc.

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Zwrot widoczny jest nie wśród najstarszych, a najmłodszych grup społecznych w Norwegii.

Zwrot widoczny jest nie wśród najstarszych, a najmłodszych grup społecznych w Norwegii.Fot. Albin Olsson, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons (zdjęcie poglądowe)

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Po pandemii częściej chodzisz do lekarza w Norwegii?

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Norwegia: leki na ADHD, depresję i serce mocno w górę

W statystykach wyróżniają się cztery grupy leków. Chodzi o leki sercowo-naczyniowe, preparaty na ADHD, antydepresanty i leki wspomagające redukcję masy ciała. Wśród osób po 20. i 30. roku życia stosowanie leków sercowo-naczyniowych wzrosło miejscami o blisko 60 proc. Dotyczy to m.in. beta-blokerów, leków obniżających ciśnienie, leków na cholesterol i preparatów przeciwzakrzepowych.

W grupie 30–34 lata odsetek osób przyjmujących leki na ADHD wzrósł ponad trzykrotnie w ciągu sześciu lat. Obecnie stosuje je ponad 4,2 proc. Norwegów z tej grupy wiekowej. Liczba osób w wieku 20–44 lata, które wykupują leki na depresję i lęk, wzrosła od 2019 r. o 36,2 proc. To ponad 145 tys. młodych dorosłych, czyli o 39 tys. więcej niż przed pandemią. Gwałtownie wzrosło też stosowanie semaglutydu, substancji czynnej leków Ozempic i Wegovy.
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Norwegowie chętnie udają się do aptek i gabinetów lekarskich

Wzrost liczby recept idzie w parze z większą liczbą wizyt lekarskich. W 2024 r. odnotowano o 1,2 mln więcej wizyt u lekarzy rodzinnych i na pogotowiu, niż oczekiwano. Według Stålego Onsgårda Sagabråtena z Norweskiego Stowarzyszenia Lekarzy wzrost liczby wizyt o 7,1 proc. może tłumaczyć część zmian w statystykach leków.

FHI wskazuje jednak, że przyczyn może być więcej: większa otwartość wokół zdrowia psychicznego, częstsze szukanie pomocy, lepszy dostęp do usług, zmiany kryteriów diagnostycznych i zmiany w ochronie zdrowia. Instytut nie wyklucza wpływu kolejnych zakażeń COVID-19, ale zaznacza, że same infekcje nie tłumaczą wzrostu.
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Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak działa recepta w Norwegii?
Czy będą dłuższe kolejki do lekarza?
Gdzie szukać pomocy psychicznej?
ADHD u dorosłych: diagnoza i leki
Ozempic/Wegovy: kto dostanie i kiedy?
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