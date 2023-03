Służba zdrowia zachęca do walki z wszawicą. W weekend „wielkie badanie głów”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) rozpoczął wiosenną kampanię przeciw wszom. Instytucja zachęca do sprawdzania włosów dzieciom i domownikom. Akcja – przeprowadzona jednocześnie w całej Norwegii – ma zmniejszyć liczbę przypadków wszawicy.

– Chwyć za grzebień i pomóż ograniczyć rozprzestrzenianie się wszy – czytamy w komunikacie FHI z 7 marca. Instytucja zachęca, by w weekend (11-12.03.23) wszyscy mieszkańcy Norwegii sprawdzili włosy członków rodziny pod kątem obecności wszy. – Jeśli wszyscy sprawdzimy się w ten weekend, osoby wymagające leczenia otrzymają je w tym samym momencie. W efekcie liczba przypadków wszawicy zmniejszy się motywuje Bjørn Arne Rukke z FHI. Instytucja szacuje, że problem z obecnością wszy ma około dwa proc. dzieci uczęszczających do norweskich szkół podstawowych. Wszawice mają występować także w przedszkolach.

