Koniec darmowych testów prenatalnych w Norwegii. Zapłacą za nie nawet ciężarne po 35. roku życia

Minister zdrowia Jan Christian Vestre ogłosił, że szpitale publiczne będą oferować ciężarnym kobietom poniżej 35. roku życia NIPT (nieinwazyjne badania prenatalne) za opłatą. O decyzji poinformowano we wniosku dotyczącym zmienionego budżetu państwa.

NIPT to zaawansowana analiza DNA próbek krwi od ciężarnych, która pozwala z dużą pewnością zidentyfikować nieprawidłowości chromosomalne u płodu. Badanie zostało udostępnione w Norwegii za darmo wszystkim kobietom w ciąży po 35. roku życia po zmianie prawa w 2020 r. Do tej pory dla młodszych osób było dostępne wyłącznie za pośrednictwem prywatnych klinik. Badanie wykonuje się na wczesnym etapie ciąży, a w Norwegii można jedynie sprawdzić, czy u płodu występują defekty chromosomowe. W kraju fiordów obowiązują rygorystyczne zasady dotyczące informacji, jakie kobieta w ciąży może uzyskać na temat płodu, który nosi. Sytuacja ma się inaczej w Szwecji, gdzie ograniczenia dotyczące wyników nie istnieją. W ostatnich latach około 3 Norweżki tygodniowo odwiedzały szwedzkie laboratoria Edda Labs lub otrzymywały pocztą zestaw do badania krwi.

Za dużo informacji, za dużo nerwów

Obecnie istnieją badania, które przykładowo mogą stwierdzić, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że dziecko zachoruje na nowotwór. Może to mieć różne konsekwencje dla ciężarnej i jej decyzji wobec płodu. Wspomniana placówka w Szwecji nigdy nie przeprowadza testów zanim pacjent nie przejdzie przez standardowe instrukcje, a następnie nie otrzyma osobistych wskazówek.



Ministerstwo Zdrowia i Opieki informuje na łamach NRK, że ma świadomość, że kobiety w ciąży zlecają badania prenatalne jednostkom z innych krajów w celu sprawdzenia ewentualnych chorób płodu. Następnie jednak ciężarne mają problem ze zrozumieniem otrzymanych raportów. Przychodzą również do laboratoriów Edda z przykładowymi wynikami testów, które analizowano w innych częściach świata, jak Chiny czy USA. Ponadto osoby zamawiające zestawy do badania krwi przez internet często potrzebują pomocy w pobraniu próbki, ale nie wszystkie mogą na nią liczyć.



Resort zdrowia informuje jednak, że nie wolno pomagać kobietom w ciąży w przystąpieniu do badania NIPT bez odpowiedniej zgody.



Źródła: NTB, NRK, regjeringen.no